Ruta de transport de mărfuri Egipt–Italia atrage tot mai multe companii care evită Strâmtoarea Ormuz

Un coridor de transport de mărfuri între portul italian Trieste și portul egiptean Damietta, operațional din 2024, atrage un număr tot mai mare de companii care caută alternative la rutele maritime clasice, în contextul instabilității din Strâmtoarea Ormuz – pe unde tranzitează o cincime din fluxurile energetice globale. Serviciul de tip Ro-Ro permite camioanelor să treacă direct între transportul maritim și cel terestru, iar mărfurile traversează Egiptul pe uscat până la Marea Roșie, de unde continuă spre piețele din Golf, scrie Euronews.

O legătură de tip roll-on/roll-off (Ro-Ro) pentru transportul de mărfuri între Egipt și Italia atrage tot mai mult interes, în condițiile în care companiile își redirecționează fluxurile comerciale din cauza perturbărilor care afectează canalele maritime cheie din regiune.

Serviciul conectează portul egiptean Damietta, de pe coasta Mediteranei, cu portul italian Trieste, mărfurile fiind apoi transportate pe uscat prin Egipt până la Safaga, pe Marea Roșie, de unde își continuă drumul pe mare către piețele din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar.

Coridorul, care a devenit operațional la sfârșitul anului 2024, atrage acum o atenție sporită, pe fondul instabilității de pe principalele rute maritime, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, care a determinat companiile să exploreze soluții logistice alternative.

Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ o cincime din fluxurile energetice globale, ceea ce face ca orice perturbare să aibă un impact deosebit de semnificativ asupra comerțului mondial.

De la rută regională la soluție alternativă pentru comerțul global

Modelul Ro-Ro permite camioanelor încărcate cu mărfuri să treacă direct între transportul maritim și cel terestru fără descărcare, reducând astfel timpii de tranzit și simplificând manipularea încărcăturii.

Prin acest coridor au fost deja efectuate transporturi recente, inclusiv camioane cu produse alimentare și bunuri industriale, ceea ce semnalează că serviciul este în curs de extindere.

Serviciul beneficiază, de asemenea, de proceduri vamale simplificate, inclusiv scutiri pentru anumite transporturi în tranzit și vămuire accelerată prin sisteme digitale, contribuind la reducerea timpilor de livrare și a costurilor.

Egiptul a prezentat inițiativa ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a rolului său de hub logistic regional, valorificându-și poziția geografică între Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Prin conectarea porturilor de la Mediterana și Marea Roșie, coridorul oferă o cale alternativă pentru mărfurile care circulă între Europa și Golf, mai ales în condițiile în care rutele maritime tradiționale se confruntă cu presiuni continue.