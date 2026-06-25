Rutte spune că, la summitul de la Ankara, NATO va anunţa noi contracte pentru Apărare, în valoare de miliarde de dolari

Rutte spune că, la summitul de la Ankara, NATO va anunţa noi contracte pentru Apărare. FOTO: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi la Consiliul Atlantic că la summitul din 7-8 iulie de la Ankara alianţa va anunţat noi contracte pentru apărare, în valoare de miliarde de dolari, notează Agerpres.

În remarcile de la grupul de reflecţie american, el a mai spus că la reuniunea la vârf, unde va fi prezent şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, NATO se va angaja să susţină în continuare Ucraina.

Rutte a apreciat că firmele din SUA şi Europa şi-au mărit producţia pentru a suplimenta cererea de armament, dar mai sunt necesare eforturi în acest sens. Una din direcţiile de acţiune ar fi, potrivit secretarului general, depăşirea situaţiei actuale, în care industria de apărare este fragmentată între ţări.

Rutte, despre scenariul unui război

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joia trecută că nu poate spune că Statele Unite vor pune la dispoziţia NATO „resursele militare pe care le-au promis”, după ce Washingtonul a anunţat că îşi va ajusta contribuţia la planificarea forţelor. Totuși, el a dat asigurări că SUA vor face „tot ce le stă în putinţă” pentru Alianţă, în cazul în care ar izbucni un război.

„Dacă izbucneşte un război, este clar că toţi aliaţii, inclusiv Statele Unite, vor face tot ce le stă în putinţă. Nu spun că pot îndeplini tot ce au promis în cadrul modelului de forţe NATO, dar cu siguranţă vor da tot ce au mai bun”, a declarat Rutte presei la sosirea la o reuniune a miniştrilor Apărării aliaţi, care se desfăşoară la Bruxelles.