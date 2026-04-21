S-a dat startul rambursării tarifelor impuse de Trump. Companiile cer banii înapoi și au depus cereri pentru 127 de miliarde de dolari

O platformă online pentru rambursarea taxelor vamale s-a deschis luni pentru companiile americane afectate de tarifele impuse de Donald Trump, până acum au fost deja înregistrate cereri eligibile în valoare de 127 de miliarde de dolari, scrie Euronews.

Există însă și un inconvenient: rambursările ar putea dura luni de zile, iar consumatorii vor beneficia foarte puțin de pe urma lor.

Companiile americane au primit luni șansa, așteptată de mult timp, de a recupera miliarde de dolari plătite sub formă de tarife, după ce guvernul a deschis o platformă online de rambursare pentru importatorii afectați de taxele vamale despre care Curtea Supremă a decis că Donald Trump nu avea autoritate constituțională să le impună.

Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (CBP) a lansat sistemul online la ora 8:00, respectiv 14:00 CET, oferind companiilor prima posibilitate de a solicita oficial rambursarea sumelor plătite în cadrul regimului extins de tarife introdus de Trump. Acesta a fost anulat printr-o decizie a Curții Supreme, adoptată cu 6 voturi la 3, în februarie, instanța stabilind că președintele a depășit atribuțiile Congresului în materie de stabilire a taxelor.

Cifrele sunt uriașe. Peste 330.000 de importatori au plătit, în total, 166 de miliarde de dolari (146 de miliarde de euro) pentru mai mult de 53 de milioane de transporturi.

Până la 14 aprilie, 56.497 de companii se înregistraseră deja în sistemul de rambursare, iar valoarea cererilor eligibile ajunsese la 127 de miliarde de dolari (112 miliarde de euro), inclusiv dobânzile. Totuși, nu toți vor putea intra imediat în procedură.

Prima etapă acoperă doar tarifele care au fost estimate, dar nu finalizate, sau cele aflate în termen de 80 de zile de la o regularizare finală. Dacă o cerere este aprobată, companiile ar putea avea de așteptat între 60 și 90 de zile până la plata efectivă a banilor.

Avocații recomandă răbdare, dar și foarte multă atenție. „Dacă există în acel dosar o singură înregistrare care nu se califică, este posibil ca întreaga cerere să fie respinsă”, a declarat Meghann Supino, partener la firma Ice Miller. Ea a avertizat, de asemenea, că interesul ridicat din prima zi ar putea genera probleme tehnice: „Ca în cazul oricărui program online care devine activ și atrage mult interes, mă aștept să existe și unele sincope.”

Pentru întreprinderile mici, miza este una personală. Brad Jackson, cofondator al companiei After Action Cigars din Rochester, Minnesota, a spus că a început să adune documentele imediat ce a fost anunțată data lansării.

Compania sa, care importă trabucuri și accesorii din Nicaragua și Republica Dominicană, a avut anul trecut costuri tarifare de 34.000 de dolari (30.000 de euro), în loc să le transfere către clienți. Acum, principala lui preocupare este viteza procesului.

„Un proces de rambursare care durează câteva luni nu rezolvă problema de cash-flow pe care ar trebui tocmai să o repare”, a spus el.

Pentru consumatori însă, șansele de a vedea o parte din acești bani sunt reduse. Companiile care primesc rambursări nu au nicio obligație de a transfera mai departe aceste sume către clienți.

Procese colective sunt deja în desfășurare în instanță, vizând companii precum Costco și Essilor Luxottica, producătorul Ray-Ban, însă eventualele despăgubiri obținute pe această cale par încă departe.

Companiile din tehnologie, media și telecomunicații au cel mai mult de câștigat, cu rambursări estimate la 47,6 miliarde de dolari (42 de miliarde de euro), potrivit PwC. Urmează sectorul produselor industriale și al producției, cu 39,7 miliarde de dolari (35 de miliarde de euro). Nici companiile din domeniul bunurilor de consum, industriei auto și sectorului farmaceutic nu sunt departe.

Printre numele mari care au depus deja cereri se numără Costco, Toyota, Goodyear, Xerox, Steve Madden și Bath & Body Works, potrivit firmei de avocatură Clark Hill.

Peste 3.000 de cazuri sunt acum pe rolul Curții de Comerț Internațional a SUA, acoperind întregul spectru al industriilor afectate.

Pentru persoanele fizice, cea mai bună variantă ar putea fi firmele de livrare. FedEx, care a colectat direct de la consumatori tarifele aferente unor importuri, a anunțat că va returna clienților sumele rambursate, odată ce le va primi. „Lucrăm împreună cu clienții noștri în momentul în care CBP începe să proceseze rambursările și intenționăm să începem să depunem cererile pe 20 aprilie”, a transmis compania.