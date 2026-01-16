”Să nu dramatizăm excesiv”. Ministrul leton al Apărării spune că tensiunile legate de Groenlanda ”nu înseamnă sfârșitul NATO”

Ministrul leton al Apărării, Andis Sprūds, a declarat vineri la Euronews, că disputa dintre SUA și Danemarca privind Groenlanda „nu este sfârșitul” NATO. FOTO: Hepta

Ministrul leton al Apărării, Andis Sprūds, a declarat vineri la Euronews, că disputa dintre SUA și Danemarca privind Groenlanda „nu este sfârșitul” NATO și că situația nu trebuie „dramatizată excesiv”.

Andris Sprūds a încercat vineri să reducă îngrijorările legate de potențialele tensiuni din cadrul NATO, în urma amenințărilor SUA că ar putea folosi forța militară pentru a anexa Groenlanda și a spus că este încrezător că „nu este deloc sfârșitul” alianței.

Sprūds a cerut să „nu se dramatizeze excesiv” situația, menționând că NATO - din care sunt membre atât SUA, cât și Danemarca - a gestionat mult timp dezacordurile interne fără a submina apărarea colectivă.

„Suntem în proces de discuții, în special dialogul dintre Statele Unite și Danemarca. De asemenea, vedem că în NATO există uneori dialoguri sau discuții între țări”, a declarat Sprūds, invocând tensiunile anterioare dintre Grecia și Turcia.

„Toată lumea înțelege importanța apărării colective. Toată lumea înțelege importanța NATO ca o alianță puternică, iar acest lucru este reciproc avantajos pentru ambele părți - pentru Statele Unite și pentru Europa”, a adăugat el.

Însă discuțiile dintre SUA, Danemarca și Groenlanda de la începutul acestei săptămâni s-au încheiat cu declarația ministrului danez de externe în fața reporterilor că președintele Donald Trump rămâne hotărât să „cucerească” teritoriul semi-autonom danez.

Președintele susține că controlul SUA asupra insulei este necesar, invocând preocupări legate de securitatea națională din jurul regiunii arctice în sens larg. Administrația a declarat joi că obiectivul său de a obține controlul asupra insulei rămâne neschimbat.

Sprūds a declarat, de asemenea, pentru Euronews că Letonia este pregătită să se alăture altor țări europene, inclusiv Franța, Germania, Norvegia, Olanda, Suedia și Regatul Unit, pentru a trimite trupe în Groenlanda în cadrul exercițiului Rezistența Arctică, dacă li se solicită acest lucru.

„Securitatea colectivă în Nordul Îndepărtat este foarte importantă”, a spus el. „Dar, în același timp, este important, desigur, să subliniem încă o dată faptul că Groenlanda este o parte integrantă a Regatului Danez.”

Comisia Europeană a confirmat joi pentru Euronews că Danemarca va putea invoca clauza de asistență reciprocă a UE în cazul unui atac armat împotriva Groenlandei, chiar dacă insula semi-autonomă nu face parte din blocul comunitar.

„Europa își demonstrează disponibilitatea și punctele forte de a face parte din procesul de pace. În același timp, să ne dăm seama cu ce ne confruntăm. Așadar, trebuie întotdeauna să vorbim, să negociem, să acționăm din poziții de forță. Putem să ne angajăm în anumite activități diplomatice, dar trebuie să existe anumite limite până unde putem merge. Și, bineînțeles, forța este întotdeauna, absolut, baza pe care pornim din negocierile cu Rusia.”, a mai spsu ministrul leton.