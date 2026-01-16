Cum l-a convins un miliardar cu interese în Groenlanda pe Donald Trump să achiziționeze insula

Donald Trump, influenţat de Ronald Lauder. Sursa foto: Profimedia

Miliardarul Ronald Lauder, moştenitorul mărcii globale de cosmetice Estee Lauder, şi care e prieten cu Donald Trump de 60 de ani, este omul care i-a sugerat preşedintelui american să cumpere Groenlanda, în timpul primului mandat al acestuia la Casa Albă. "Informațiile pe care le aude de la prieteni le consideră drept adevăr și nu-i poți schimba opinia", a afirmat, pentru The Gurdian, John Bolton, consilier pentru securitate națională în 2018. În spatele acestei propuneri, ar exista interese de afaceri, pentru că Lauder a achiziţionat companii în Groenlanda.

În timpul primului său mandat, Donald Trump l-a chemat pe Bolton pentru a discuta o idee nouă. „Trump m-a chemat la Biroul Oval”, a declarat John Bolton. „El a spus că un om de afaceri important tocmai sugerase ca SUA să cumpere Groenlanda.”

Bolton a spus că a discutat cu Lauder despre propunerea privind Groenlanda. După sugestia miliardarului, o echipă de la Casa Albă a început să caute soluţii pentru a spori influența SUA asupra teritoriului controlat de Danemarca.

Apetitul imperialist al lui Trump

Propunerea pare să fi stârnit ambițiile imperialiste ale lui Trump: 8 ani mai târziu, acesta ia în considerare nu doar cumpărarea Groenlandei, ci și preluarea ei prin forță.

La fel ca mulți dintre cei din jurul președintelui, sugestiile politice ale lui Lauder par să se intersecte cu interesele sale comerciale. Pe măsură ce Trump și-a intensificat amenințările de a prelua Groenlanda, Lauder a achiziționat companii acolo. Lauder face parte şi din consorțiul care vrea să acceseze mineralele ucrainene şi pe care Trump i le-a cerut lui Zelenski în schimbul garantării păcii în Ucraina.

Lauder a povestit că l-a întâlnit pe Trump în anii 1960, când au studiat aceeași școală de afaceri. După ce a lucrat pentru afacerea de cosmetice a familiei, Lauder a fost ambasador în Austria, înainte de a candida fără succes la funcția de primar al orașului New York în 1989.

Când Trump a câștigat primul mandat la Casa Albă în 2016, Lauder a donat 100.000 de dolari comitetului de strângere de fonduri Trump Victory. Când sănătatea lui Trump a fost pusă la îndoială în 2018, Lauder l-a numit „un om cu o perspicacitate și o inteligență incredibile”.

În același an, Lauder a spus că-l asistă pe Trump cu „unele dintre cele mai complexe provocări diplomatice imaginabile”. Aceasta pare să fi inclus și ideea expansiunii arctice. În anul următor, Wall Street Journal a dezvăluit interesul lui Trump pentru Groenlanda.

Liderii Danemarcei au fost indignaţi încă de pe atunci. Trump a replicat pe Twitter cu o imagine cu un Turn Trump auriu care se înălța deasupra unui sat, alături de legenda: „Promit să nu fac asta Groenlandei”.

Obsesia lui Trump pentru Groenlanda

Obsesia lui Trump pentru Groenlanda a continuat, la fel ca și cea a lui Lauder. În februarie anul trecut, la scurt timp după ce Trump s-a întors la Casa Albă, Lauder i-a sărit în apărare când președintele a insinuat o preluare militară a celei mai mari insule din lume.

"Ideea lui Trump pentru Groenlanda nu a fost niciodată absurdă - a fost strategică”, a scris Lauder în New York Post. El a continuat: „Sub gheața și rocile sale se află o comoară de elemente din pământuri rare esențiale pentru inteligența artificială, armament avansat și tehnologie modernă. Pe măsură ce gheața se retrage, apar noi rute maritime, care remodelează comerțul și securitatea globală.”

Având în vedere că Groenlanda se află în „epicentrul competiției dintre marile puteri”, a susținut Lauder, SUA ar trebui să caute un „parteneriat strategic”. El a adăugat: „Am lucrat îndeaproape cu liderii de afaceri și guvernamentali din Groenlanda timp de ani de zile pentru a dezvolta investiții strategice acolo”.

Investiţiile lui Lauder în Groenlanda

De când Lauder l-a influenţat pe Trump în privinţa Groenlandei, din 2018, miliardarul din industria cosmeticelor pare să fi investit o mulțime de bani în teritoriul arctic. O companie cu o adresă la New York și proprietari anonimi a cumpărat în ultimele luni acțiuni în Groenlanda.

Una dintre inițiativele sale este exportul de apă de izvor „de lux” de pe o insulă din Golful Baffin. Un ziar danez a relatat în decembrie că Lauder se număra printre investitori: „Lauder și colegii săi din grupul de investitori au o înțelegere foarte bună a pieței de lux și au şi acces la aceasta”.

Se pare că acest grup de investitori încearcă, de asemenea, să genereze energie hidroelectrică din cel mai mare lac din Groenlanda pentru o topitorie de aluminiu.

Nu este clar ce efect ar putea avea o preluare americană a Groenlandei - prin invazie, cumpărare sau convingerea danezilor - asupra intereselor comerciale ale lui Lauder de acolo.

În urma declaraţiilor lui Trump - în urma trimiterii trupelor pentru a-l captura pe conducătorul Venezuelei - conform cărora SUA aveau nevoie „foarte urgentă” de Groenlanda, prim-ministrul danez a avertizat că acțiunea militară a unui membru NATO împotriva altuia ar rupe alianța.

Trump pare de neclintit. „Vom face ceva cu Groenlanda”, a spus el săptămâna trecută, „fie pe calea bună, fie pe calea mai dificilă”.

Conflict de interese?

Implicarea lui Lauder în politica de la Casa Albă sporește suspiciunea privind conflictele de interese din timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump și despre aparenta auto-îmbogățire a celor apropiați de președinte.

Cei doi fii mai mari ai lui Trump au fost implicați într-o campanie globală de strângere de bani, din Vietnam până în Gibraltar. Dar ei spun că există un „zid uriaș” între activitățile lor comerciale și poziția tatălui lor. Purtătorul de cuvânt al lui Trump a declarat: „Nici președintele, nici familia sa nu s-au angajat vreodată și nici nu se vor implica vreodată în conflicte de interese”.

Lauder a donat sume uriaşe către Maga Inc

În 2022, Trump l-a primit pe liderul de extremă dreapta Nick Fuentes la Mar-a-Lago. Lauder, care conduce Congresul Evreiesc Mondial, a spus: „Nick Fuentes este un antisemit virulent și un negaționist al Holocaustului, pur și simplu”. „Este de neconceput ca cineva să se asocieze cu el.”

Dar odată ce Trump a revenit la Casa Albă, Lauder a reluat sprijinul financiar. În martie 2025, a donat 5 milioane de dolari către Maga Inc, o operațiune de strângere de fonduri pentru mișcarea lui Trump. În luna următoare, se pare că Lauder s-a numărat printre invitații la o cină exclusivă la lumina lumânărilor cu președintele. Biletele costau 1 milion de dolari fiecare, bani ce mergeau către Maga Inc.

Problema mineralelor din Ucraina

O scrisoare din noiembrie 2023, divulgată de șeful companiei miniere TechMet, către Volodimir Zelenski, îl menționa pe Lauder ca parte a unui consorțiu care spera să exploateze un zăcământ de litiu în Ucraina.

Lauder a declarat că nu discutase despre mineralele ucrainene cu Trump, ci „ridicase problema cu părțile interesate din SUA și Ucraina timp de mulți ani, până în prezent”. Republicanii de frunte s-au alăturat unei campanii pentru ca SUA să obțină controlul asupra resurselor Ucrainei. Trump a devenit cel mai susținător al acestei idei.

La câteva săptămâni după donațiile lui Lauder către Maga Inc, Washingtonul și Kievul au semnat un acord pentru exploatarea în comun a mineralelor Ucrainei.

Zăcământul de litiu a fost primul care a fost licitat în cadrul acordului privind mineralele. Luna aceasta, consorțiul Lauder l-ar fi câștigat. TechMet, compania care conduce consorțiul, a refuzat să comenteze, la fel ca și Lauder, notează The Guardian.