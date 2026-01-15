„Relațiile dintre SUA și Europa se dezintegrează”, avertizează un lider european de rang înalt

1 minut de citit Publicat la 07:00 15 Ian 2026 Modificat la 07:26 15 Ian 2026

Legăturile Europei cu Statele Unite se „dezintegrează” pe fondul unei „perioade istorice de tulburări” sub administrația președintelui american Donald Trump, a avertizat miercuri vicecancelarul german Lars Klingbeil. Foto: Profimedia Images

Vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil, a avertizat, la scurt timp după o vizită la Washington, că relațiile dintre SUA și Europa se „dezintegrează”, potrivit Euronews.

Klingbeil a enumerat o serie de motive pentru convingerea sa că legăturile dintre Statele Unite și Europa, aliați tradiționali apropiați, se schimbă radical.

Legăturile Europei cu Statele Unite se „dezintegrează” pe fondul unei „perioade istorice de tulburări” sub administrația președintelui american Donald Trump, a avertizat miercuri vicecancelarul german Lars Klingbeil.

„Alianța transatlantică trece printr-o tulburare mult mai profundă decât am fi fost dispuși să recunoaștem până acum”, a declarat Klingbeil într-un discurs la Berlin.

„Relația transatlantică, așa cum o cunoșteam, se dezintegrează în prezent.”

Klingbeil a spus că a devenit și mai convins de acest lucru în ultimele zile. El a vizitat Washingtonul săptămâna aceasta împreună cu ministrul de externe Johann Wadephul.

Klingbeil a invocat mai multe motive pentru convingerea sa că legăturile dintre Statele Unite și Europa, aliați tradiționali apropiați, se schimbă semnificativ.

Deși l-a numit pe venezueleanul Nicolás Maduro, capturat într-un raid american asupra Caracasului, un „dictator brutal”, el a mai spus că acțiunea militară a Washingtonului a încălcat „principiile dreptului internațional”.

„Și nu ar trebui să considerăm Venezuela ca un caz izolat”, a spus el, menționând că administrația Trump a proferat amenințări împotriva altor țări din America Latină.

El a menționat, de asemenea, amenințările lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom care face parte din Regatul Danemarcei, și comentariile administrației sale din strategia sa de securitate națională, conform cărora Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației”.

„Trăim în prezent în mijlocul unei perioade istorice de tulburări... în care toate certitudinile pe care ne puteam baza în Europa sunt sub presiune”, a spus Klingbeil.

Statele Unite și Germania, principala economie a Europei, au fost mult timp unite de un interes comun pentru liberul schimb și piețele deschise, a spus Klingbeil.

„Acest lucru nu mai este cazul astăzi. Dar asta nu înseamnă că abandonăm liberul schimb sau piețele deschise”, a spus el.

„Nu trebuie să abandonăm comerțul bazat pe reguli. Trebuie să apărăm această ordine, chiar și fără partenerii noștri americani, dacă este necesar.”