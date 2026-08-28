Șantierul de la Casa Albă a avut un rol în incidentul în care elicopterul lui Trump era cât pe ce să se izbească de un avion de linie

Foto: Getty Images; Imagine video: Dave Satter via CNN.

Incidentul în care un avion de linie s-a apropiat prea mult de elicopterul Marine One, la bordul căruia se afla Donald Trump, a fost produs de „probleme de comunicare” între controlorii de trafic aerian și pilotul elicopterului, se arată într-un raport preliminar publicat la începutul lunii de autoritățile americane din domeniul transporturilor, relatează CNN.

Probleme de comunicare între controlorii de trafic aerian și Marine One au apărut cu puțin timp înainte ca un avion de pasageri să se apropie prea mult de elicopterul care îl transporta pe președintele SUA, Donald Trump, în timp ce acesta decola de pe un amplasament temporar din apropierea Casei Albe, la începutul acestei luni, potrivit unui raport preliminar publicat joi de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB).

Raportul de șapte pagini, publicat chiar în ziua în care controlorii de trafic aerian au avut din nou dificultăți în a comunica cu Marine One și au fost nevoiți să transmită mesaje prin intermediul altor elicoptere aflate în aer, oferă și detalii despre rolul lucrărilor desfășurate la Casa Albă.

„Nu exista o linie de vizibilitate adecvată care să asigure comunicațiile între antena de emisie-recepție și The Ellipse, de unde Marine One opera temporar pe durata lucrărilor de la Casa Albă”, se arată în raport.

Potrivit documentului, Marine One a încercat de două ori, fără succes, să contacteze turnul de control al Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington. Prima transmisie „nu a fost recepționată deloc”, iar cea de-a doua a fost „fragmentată și complet imposibil de înțeles”. Anchetatorii au ridicat, de asemenea, semne de întrebare privind frecvențele radio folosite pentru comunicațiile cu elicopterul.

„Unele probleme de telecomunicații”

La începutul acestei luni, avioanele au continuat să decoleze în timp ce Marine One, cu președintele Trump la bord, se ridica de la The Ellipse, zona aflată imediat la sud de Casa Albă. Un avion regional al American Airlines a pătruns în perimetrul de siguranță din jurul elicopterului. În mod normal, decolările de pe aeroportul din apropiere sunt oprite atunci când elicopterul președintelui pleacă.

„A existat o pierdere temporară a separării, după care aeronavele au continuat să se îndepărteze una de cealaltă”, a transmis Administrația Federală a Aviației (FAA) după incident, precizând că președintele nu s-a aflat niciun moment în pericol.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a declarat, joi, pentru CNN că „zborurile Marine One sunt operate de unii dintre cei mai buni piloți din lume, iar Casa Albă are deplină încredere în acești patrioți și în ceilalți membri ai structurilor de securitate însărcinați cu protejarea președintelui”.

„Deși președintele nu s-a aflat niciun moment în pericol în timpul pierderii temporare a separării din 4 august, Casa Albă continuă să colaboreze cu structurile militare, FAA și celelalte servicii de securitate pentru a-i asigura în continuare protecția”, a spus Desai.

După cum a relatat CNN, într-o înregistrare a comunicațiilor radio, piloții Marine One pot fi auziți anunțând în repetate rânduri că urmează să decoleze, însă turnul de control aparent nu le putea recepționa transmisia.

Potrivit NTSB, frecvența folosită de controlorii de trafic aerian funcționa normal și nu existau întreruperi cunoscute sau alte probleme raportate în ziua incidentului.

Tehnicienii FAA de la Spectrum Engineering au analizat acoperirea radio și au ajuns la concluzia că „nu exista o linie de vizibilitate adecvată care să asigure comunicațiile între antena de emisie-recepție și The Ellipse”, locul de unde Marine One decola temporar din cauza lucrărilor de la Casa Albă.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat ulterior că incidentul a fost provocat de o problemă de telecomunicații.

„Am constatat, la nivelul echipelor tehnice ale Marine One și FAA, că au existat unele probleme de telecomunicații”, a declarat Duffy pentru CNN, într-o conferință de presă organizată luna aceasta la Aeroportul Internațional Newark Liberty. „Le rezolvăm, iar echipele noastre colaborează foarte bine”.

FAA a transmis CNN că a luat „măsuri imediate” după incidentul din 4 august, inclusiv mutarea unei antene pentru îmbunătățirea comunicațiilor dintre controlorii de trafic de la Aeroportul Național Reagan și piloții Marine One, precum și revizuirea procedurilor folosite.

Tehnicienii le-au spus anchetatorilor că, înaintea incidentului, nu existau probleme documentate cu frecvența respectivă. Au fost făcute și teste radio cu două elicoptere diferite ale escadrilei prezidențiale Marine Helicopter Squadron One, aflate la The Ellipse și în aceeași zonă, fără să fie identificate deficiențe.

Raportul precizează că Marine One folosea temporar acest amplasament „pe durata lucrărilor de la Casa Albă”.

Nici în comunicațiile dintre turnul de control și celelalte elicoptere aflate în zonă nu au fost identificate probleme.

FAA a convocat o comisie pentru analizarea incidentului, iar conducerea agenției s-a întâlnit cu unitatea de elicoptere a Oficiului Militar al Casei Albe. FAA a precizat că vor fi îmbunătățite coordonarea privind notificarea cu trei minute înaintea decolării și semnalul frecvențelor radio. Ancheta NTSB continuă.