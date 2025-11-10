Scandal în Biserica Rusă din cauza jocurilor de noroc: Patriarhul Kirill a demis un mitropolit pasionat de poker

Patriarhul Kiril, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse. Foto: Getty Images

Patriarhul Kirill l-a demis pe mitropolitul Nestor, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest, după ce acesta ar fi fost acuzat că participă la turnee internaționale de poker. Potrivit Moscow Times, pasiunea ierarhului pentru jocurile de noroc ar fi stârnit nemulțumirea Patriarhiei Moscovei, deși surse din interior susțin că adevăratul motiv ar putea fi poziția sa critică față de războiul din Ucraina.

Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a demis pe mitropolitul de Korsun și al Europei de Vest, Nestor (Evgheni Sirotenko), de la conducerea Exarhatului Europei Occidentale.Până la finalizarea procedurii, atribuțiile lui Nestor vor fi preluate temporar de mitropolitul de Riazan și Mihailov, Marcu (Serghei Golovkov).

Exarhatul condus până acum de Nestor include eparhii din Franța, Marea Britanie, Belgia, Italia, Irlanda, Spania, Elveția, Portugalia, Liechtenstein, Luxemburg și Monaco.

Motivul oficial al anchetei nu a fost dezvăluit, însă publicația Novaia Gazeta Europa scrie că patriarhul ar fi fost nemulțumit de pasiunea mitropolitului pentru poker. De ani de zile, Nestor ar fi participat la turnee internaționale sub numele său civil, având chiar un profil activ în cea mai mare bază de date dedicată jucătorilor profesioniști de poker. Pe site-ul Pokernews au fost publicate fotografii cu el în timpul competițiilor, iar potrivit statisticilor oficiale de pe platforma The Hendon Mob, câștigurile sale totale din turnee ar fi depășit 47.000 de dolari.

Cazul va fi analizat de instanța supremă bisericească, care va evalua și dacă au fost folosite fonduri ale Bisericii pentru aceste activități. Regulamentele bisericești interzic jocurile de noroc clericilor, iar canonul 50 al Sinodului de la Laodiceea le interzice chiar și simpla prezență în locuri unde se desfășoară asemenea jocuri.

Totuși, potrivit unor surse apropiate de Patriarhia Moscovei, acuzațiile privind jocurile de noroc ar putea fi doar un pretext. Mitropolitul Nestor s-a exprimat public împotriva invaziei ruse în Ucraina. Pe 6 aprilie 2022, el a semnat, alături de arhiepiscopul catolic Francisco Javier Martínez, o declarație comună în care a amintit „poruncile evanghelice împotriva războiului” și a făcut apel „să se oprească violența și barbaria și să se asculte vocea lui Dumnezeu, care respinge răul”.

De asemenea, Nestor a refuzat să-l demită pe preotul Andrei Kordocikin, parohul catedralei Bisericii Ortodoxe Ruse din Madrid, pe care Patriarhul Kirill îl sancționase pentru condamnarea războiului. În plus, mitropolitul a avut o întâlnire neoficială cu mitropolitul Alexandru (Drabinko) din cadrul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei - o structură recunoscută de Patriarhia de la Constantinopol, dar considerată „schismatică” de Moscova.

Jurnalista și cercetătoarea în domeniul religiei Ksenia Luchenko susține că Nestor ar fi putut fi „luat la țintă” de cei nemulțumiți de pozițiile sale. „Nu a promovat ideologia Lumii Ruse. Nu s-a umilit suficient în fața ierarhiei... A fost mereu de partea preoților săi, nu a Patriarhiei, îi apăra”, a declarat ea.

Aceeași opinie o are și diaconul Andrei Kuraev, aflat în prezent la Praga, exclus anterior din cler de Patriarhia Moscovei. „Acuzațiile aduse lui Nestor nu se susțin în fața unui tribunal bisericesc. Se poate invoca un canon, dar dintre cele care nu mai sunt respectate de nimeni de multă vreme - cum ar fi interdicția de a juca șah”, a scris Kuraev.