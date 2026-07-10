Scandal în SUA: Microsoft dă afară 1.600 de angajați americani și angajează în locul lor lucrători dintr-o anumită țară asiatică

2 minute de citit Publicat la 09:47 10 Iul 2026 Modificat la 09:48 10 Iul 2026

Logo-ul Xbox, în timpul unei prezentări în Los Angeles, California, SUA. Compania este acuzată de numeroși internauți că dă afară americani și angajează indieni, pentru a reduce costurile. Foto: Getty Images

Gigantul tehnologic Microsoft a generat un val de proteste după ce s-a aflat că a decis să concedieze mii de angajați și să angajeze în locul lor alte mii de lucrători străini, relatează site-ul postului TV conservator Fox News.

Microsoft a anunțat că va disponibiliza, în total, 4.800 de angajați, dintre care 1.600 provin din divizia Xbox, responsabilă de producerea și comercializarea uneia dintre cele mai populare console de jocuri video din lume.

În paralel, Microsoft a primit în acest an aprobarea de a angaja 2.273 de lucrători străini, sponsorizați de companie, în cadrul programului de vize H-1B, după cum arată datele publicate de Serviciul pentru Cetățenie și Imigrație al Statelor Unite (USCIS).

Mai mulți internauți acuză Microsoft că transferă "în mod nedrept" locurile de muncă ale americanilor către cetățeni străini, într-o tentativă de reducere a costurilor cu forța de muncă.

"O modalitate excelentă de a opri acest fenomen ar fi ca oricine procedează astfel să ajungă la închisoare. Concediezi americani ca să-i înlocuiești cu mii de lucrători veniți prin programul de vize? Direct la închisoare și cu bunurile confiscate. Povestea asta s-a repetat de nenumărate ori", a scris un utilizator pe platforma X.

"Este vina Guvernului nostru pentru că aprobă vizele H-1B. Guvernul ne-a lăsat fără locurile de muncă de acasă, în timp ce acestea sunt mutate în alte țări", comentat un alt utilizator.

Mulți alți comentatori pe X au descris situația drept "furt al locurilor de muncă americane la scară industrială".

Majoritatea beneficiarilor de vize H-1B provin din India

Microsoft este al șaselea cel mai mare beneficiar al vizelor H-1B, un program în cadrul căruia majoritatea covârșitoare a beneficiarilor provin din India.

Compania a depus și alte cereri pentru astfel de vize, iar solicitările sunt în curs de aprobare, potrivit Fox News.

Gigantul tehnologic are angajați în întreaga lume, însă cei mai mulți lucrează în Statele Unite.

"Aceste decizii sunt luate în funcție de necesitățile companiei. Și angajații din SUA care dețin vize H-1B au fost afectați de disponibilizări", a declarat un purtător de cuvânt al Microsoft pentru Fox News Digital.

Congresman republican: Imigrația legală e o problemă majoră

În cercurile conservatoare din SUA, opinia majoritară este împotriva programului de vize pentru H-1B.

"Fiecare angajator exploatează programul H-1B", a acuzat organizația Project for Immigration Reform, în timp ce congresmanul republican Riley Moore, din Virginia de Vest, a cerut chiar eliminarea completă a programului de vize temporare pentru lucrători.

"Este o nebunie. Imigrația legală reprezintă o problemă majoră. Aceste companii, în special cele din sectorul tehnologic, abuzează de aceste programe de imigrație pentru a înlocui muncitorii americani cu lucrători străini.

Ajunge! Era de mult timpul să punem capăt înșelătoriei H-1B", a declarat Moore.

Microsoft invocă dificultățile financiare drept argument pentru angajarea de lucrători indieni

Directorul executiv al Xbox, Asha Sharma, a invocat situația financiară a companiei pentru a justifica disponibilizările.

"Afacerea noastră nu este sănătoasă în momentul de față. Operăm cu marje de profit de trei până la zece ori mai mici decât cele ale companiilor comparabile din domeniul platformelor și publicării de conținut", a indicat el.

Sharma este născut în SUA, dar are origini indiene, iar acest amănunt i-a determinat pe unii critici să acuze că directorul îi favorizează pe lucrătorii veniți din țara natală a înaintașilor săi.

Vicepreședintele american JD Vance a anunțat marți lansarea unei anchete de amploare privind suspiciuni de fraudă în programul de vize H-1B.

"Departamentul federal al Muncii a inițiat zeci de citații și investigații împotriva unor persoane care încearcă să fraudeze programul de vize H-1B.

Locurile de muncă din America ar trebui să revină muncitorilor americani, nu unor persoane care comit fraude din străinătate, iar Departamentul Muncii acționează pentru a combate acest fenomen", a spus Vance.