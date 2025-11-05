Scandal uriaș la Londra: O închisoare de maximă securitate a eliberat din greșeală doi prizonieri periculoși. Cum s-a ajuns la asta

3 minute de citit Publicat la 20:37 05 Noi 2025 Modificat la 20:37 05 Noi 2025

William “Billy” Smith (stânga) și Brahim Kaddour-Cherif (dreapta) au fost eliberați din greșeală din închisoare. Foto: Poliția din Surrey/Poliția Metropolitană

Un nou scandal zguduie sistemul penitenciar britanic, după ce autoritățile au confirmat că un al doilea deținut a fost eliberat din greșeală de la închisoarea de maximă securitate HMP Wandsworth. Incidentul vine la doar câteva zile după o primă eroare similară, care a declanșat o amplă operațiune de căutare, scrie Independent.co.uk.

Primul caz: un condamnat pentru infracțiuni sexuale, eliberat din greșeală

Săptămâna trecută, pe 23 octombrie, Brahim Kaddour-Cherif, un cetățean algerian în vârstă de 24 de ani, a fost eliberat accidental din penitenciarul Wandsworth din sud-vestul Londrei.

Tânărul, condamnat pentru infracțiunea de pătrundere pe proprietate privată cu intenția de furt, avea și o condamnare anterioară pentru expunere indecentă. În momentul eliberării, el se afla în etapele inițiale ale procedurii de deportare, după ce vizita sa legală în Marea Britanie, începută în 2019, expirase.

Eroarea a fost raportată abia marți Poliției Metropolitane din Londra, la aproape o săptămână de la incident, ceea ce a declanșat critici dure la adresa administrației penitenciare.

Fotografia bărbatului a fost publicată de autorități, iar ancheta este sprijinită de polițiști specializați în infracțiuni sexuale și imigrație.

Un nou caz la doar câteva zile distanță

Situația s-a agravat luni, când un al doilea deținut, William “Billy” Smith, a fost eliberat din greșeală, tot de la HMP Wandsworth.

Poliția din Surrey a confirmat miercuri că Smith, în vârstă de 35 de ani, fusese condamnat la 45 de luni de închisoare pentru multiple fraude și fusese văzut ultima dată îmbrăcat într-un hanorac bleumarin și pantaloni sport Nike.

El are legături cu orașul Woking, însă ar putea fi oriunde în comitatul Surrey, avertizează poliția, care a cerut sprijinul publicului pentru a-i da de urmă.

Deputatul liberal-democrat Will Forster, care reprezintă circumscripția Woking, a declarat că situația este „complet inacceptabilă”, adăugând că „după prima eliberare din greșeală, este de neînțeles cum s-a putut repeta o asemenea eroare”.

„Publicul are dreptul să primească o explicație completă despre cum s-a ajuns aici și ce măsuri vor fi luate pentru ca asemenea greșeli să nu se mai repete”, a transmis Forster.

Guvernul, sub presiune

Deputatul conservator Robert Jenrick i-a cerut vicepremierului și ministrului justiției, David Lammy, să revină urgent în Parlament pentru a oferi explicații. Într-o scrisoare deschisă, Jenrick l-a acuzat pe Lammy că „a refuzat în mod constant să răspundă la întrebări de bază” și a cerut clarificări privind momentul informării publicului, dar și dacă victimele infracțiunilor comise de cei eliberați au fost anunțate.

Ironia face ca, chiar ziua în care a izbucnit noul scandal, Lammy să fi declarat public că, după eliberarea eronată a unui alt deținut - Hadush Kebatu, în octombrie - „au fost introduse cele mai stricte măsuri de verificare din istorie” și că a fost declanșată o anchetă independentă privind erorile din sistem.

Kebatu, condamnat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 14 ani și a unei femei, fusese și el eliberat din greșeală, fiind ulterior reținut și transferat în custodia serviciilor de imigrare.

Un penitenciar marcat de scandaluri

Închisoarea Wandsworth, una dintre cele mai mari și mai vechi din Marea Britanie, a fost de mai multe ori în centrul criticilor. În 2023, un alt deținut, Daniel Khalife, acuzat de terorism, a reușit să evadeze, stârnind un scandal național privind securitatea penitenciarelor britanice.

Acum, cu doi prizonieri eliberați din greșeală în doar o săptămână, încrederea publicului în administrația penitenciarelor pare să atingă un nou minim istoric.

O analiză recentă realizată de Independent Monitoring Board (IMB) asupra închisorii Wandsworth a arătat că, deși au fost începute reforme, instituția se confruntă cu deficiențe grave, inclusiv imposibilitatea personalului de a furniza numărul exact al deținuților aflați în custodie.

Verificarea a fost efectuată de HM Inspectorate of Prisons în perioada 30 martie – 2 aprilie 2025, iar concluzia a fost că managementul intern al penitenciarului rămâne deficitar, chiar și după mai multe incidente anterioare.