Scenarii pentru războiul din Ucraina în 2026. Expert: Negocierile de la Abu Dhabi sau din altă parte vor fi doar un fundal

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Expertul ucrainean Oleksandr Kovalenko spune că negocierile de pace de la Abu Dhabi dintre delegațiile ucraineană și rusă nu vor produce, cel mai probabil, nicio concluzie, pentru că Rusia „nu este pregătită pentru pace”. El spune că deși vrea să impună ultimatumuri, starea actuală a Rusiei pe câmpul de luptă nu-i permite să o facă - „Situația sa e mult mai proastă decât în 2022 sau în 2023”. El adaugă și că Rusia va fi dispusă să accepte negocieri reale de pace doar atunci când „se va simți că este într-o situație complet fără ieșire”. „Vor fi întâlniri de dragul întâlnirilor, (...) dar nimic mai mult”, a spus Kovalenko într-un interviu în exclusivitate pentru Antena3CNN.ro.

„Adevărul este că negocierile de la Abu Dhabi nu vor produce niciun fel de progres major în viitorul apropiat, deloc. Cel mai bun rezultat al acestor întâlniri și comunicări a fost schimbul de prizonieri care a avut loc recent, prin care au fost eliberați apărători ucraineni aflați în captivitate, unii încă din 2022.

De obicei, Rusia sabotează orice inițiativă ucraineană privind schimbul de prizonieri, deși există prizonieri de ambele părți și ar trebui să fie interesată de schimburi. Pentru Rusia, schimbul de prizonieri este, într-un anumit sens, o rușine. Este o demonstrație a faptului că, dacă pierderile pot fi ascunse, prizonierii nu pot fi ascunși. Dacă totul ar merge atât de bine și ofensiva ar fi atât de reușită, de unde ar veni toți acești prizonieri?

Platformele internaționale și întâlnirile cu o a treia parte, cum ar fi SUA, permit Ucrainei să ridice problema prizonierilor, iar Rusia nu poate refuza să discute acest subiect.

Toate celelalte chestiuni diplomatice se află, din păcate, într-o fază incipientă. Pe parcursul întregului an 2026, ele vor fi discutate, dar adevărul este că Rusia nu este pregătită pentru concesii. Rusia nu este pregătită pentru pace. Rusia nu este pregătită pentru nimic altceva decât pentru impunerea ultimatumurilor sale și pentru capitularea Ucrainei.

Însă starea actuală a Rusiei nu îi permite să formuleze asemenea ultimatumuri. Situația sa este mult mai proastă decât în 2022 sau 2023. Prin urmare, până când Rusia nu va simți că se află într-o situație complet fără ieșire, nu putem vorbi despre un progres pozitiv. Vor fi întâlniri de dragul întâlnirilor, din când în când pentru schimburi de prizonieri și nimic mai mult.

Oricât de neplăcut ar fi de spus, nu văd nicio perspectivă ca războiul să se încheie în anul 2026. Negocierile de la Abu Dhabi sau din orice alt oraș vor fi doar ceva de fundal. Războiul va continua pe tot parcursul anului 2026”, a spus Oleksandr Kovalenko, expert și analist militar ucrainean, într-un interviu pentru site-ul Antena 3 CNN.