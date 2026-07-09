Scene șocante în Africa de Sud: E o adevărată vânătoare de oameni. Migranții sunt scoși cu forța din case și alungați cu macete și bâte

3 minute de citit Publicat la 23:13 09 Iul 2026 Modificat la 23:23 09 Iul 2026

O adevărată vânătoare de oameni s-a declanșat în mai multe zone din Africa de Sud. Foto: Profimedia Images

O adevărată vânătoare de oameni s-a declanșat în mai multe zone din Africa de Sud. Grupuri înarmate cu macete, bâte, biciuri și topoare merg din ușă în ușă, îi scot pe cetățenii străini din locuințe și îi obligă să plece. Sute de oameni au fugit în munți și în tufișuri sau s-au adăpostit în moschei și săli comunitare, de teamă că vor fi bătuți sau chiar uciși, scriu Kansas City Defender și France 24.

Atacurile îi vizează în special pe migranții din Mozambic, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Nigeria și Ghana. Mulți dintre ei locuiesc și muncesc legal în Africa de Sud de ani întregi, însă spun că agresorii nu fac nicio diferență între persoanele cu acte și cele fără documente.

Autoritățile din Mozambic au anunțat că cel puțin cinci dintre cetățenii lor au fost uciși ca „urmare directă a atacurilor xenofobe”. Alte relatări vorbesc despre cel puțin șase morți, majoritatea din Mozambic și Malawi.

„Ne-au gonit ca pe niște câini”

În Gansbaai, la aproximativ 110 kilometri de Cape Town, Thomas Vincent Baloyi, un cetățean mozambican care lucrează de aproape 16 ani în Africa de Sud, a povestit că a fost alungat din casă, deși avea documente legale.

„Au spus: «Ești străin, nu aparții Africii de Sud, trebuie să pleci». Le-am spus că am acte, dar nu au vrut să audă”, a declarat el pentru AFP.

„Ne-au gonit ca pe niște câini. Este nedrept, pentru că sunt om. Am stat în tufișuri până la șase dimineața”, a spus bărbatul.

Un consilier local, Msa Nomatiti, susține că oamenii erau târâți afară din locuințe.

„Indiferent dacă ești legal sau ilegal, spun că nu vor niciun străin în cartier”, a declarat acesta.

Peste 500 de persoane ar fi fugit din case într-o singură zi. Unele și-au pierdut pașapoartele în timpul agresiunilor, iar altele au rămas fără bunurile pe care le aveau.

În Mossel Bay, violențele au dus la incendierea a 55 de barăci.

Migranții sunt scoși cu forța din case și alungați cu macete și bâte. Foto: Profimedia Images

Oamenii se ascund în munți și în păduri

În Kleinmond, aproape 100 de migranți, cei mai mulți din Malawi, s-au refugiat într-o sală comunitară. Dorm printre saci cu haine și pături și primesc mâncare de la voluntari.

Michael Markson, un bărbat de 31 de ani din Malawi, a spus că proprietarii i-au avertizat pe străini să plece imediat, deoarece grupurile antiimigrație îi căutau din casă în casă.

„Am ieșit noaptea și am mers în tufișuri. Este un munte acolo sus, am dormit acolo”, a povestit el. „Au macete și alte unelte periculoase. Pot vâna un om”, a spus Markson.

Un alt cetățean din Malawi, Talibo Mbewe, a declarat că hoții i-au luat tot ce avea după ce a fugit.

„Nu mai avem nimic. Dar este mai bine să ne întoarcem acasă fără nimic decât să ne pierdem viața”, a spus el.

Migranții sunt scoși cu forța din case și alungați cu macete și bâte. Foto: Profimedia Images

Mii de oameni au ieșit în stradă împotriva migranților

Tensiunile au crescut după ce o organizație antiimigrație a stabilit data de 30 iunie drept termen-limită pentru ca persoanele fără acte să părăsească țara. Mii de protestatari au ieșit atunci în stradă în mai multe orașe. Unii au scandat „abahambe”, expresie care în limbile isiZulu și isiXhosa înseamnă „să plece”.

Poliția a anunțat peste 900 de arestări, dar a susținut că cele mai multe dintre cele 120 de manifestații s-au desfășurat pașnic. În 12 cazuri a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine.

Ghana a repatriat deja 300 de cetățeni, iar Nigeria a anunțat zboruri de urgență. Aproximativ 300 de mozambicani au trecut înapoi granița într-o singură zi, iar alte sute urmau să plece.

Migranții, transformați în țapi ispășitori

Grupările antiimigrație îi acuză pe cetățenii străini că ocupă locurile de muncă ale localnicilor și că sunt implicați în activități infracționale.

Migranții născuți în afara țării reprezintă însă doar aproximativ 4% din populația Africii de Sud, care are 62 de milioane de locuitori.

Țara se confruntă cu un șomaj de 32,7% și cu unele dintre cele mai mari diferențe de avere din lume. Pe fondul sărăciei și al lipsei locurilor de muncă, migranții au devenit ținta frustrării unei părți a populației.

Președintele Cyril Ramaphosa a condamnat violențele, dar a spus în același timp că unele nemulțumiri legate de imigrație sunt legitime. Diplomați din alte state africane îl acuză că nu face suficient pentru a-i proteja pe cei atacați.

Africa de Sud a mai trecut prin astfel de violențe. În 2008, revoltele împotriva migranților au provocat moartea a 62 de oameni.