Schimbare radicală în discursul președintelui Franței față de Rusia: "Nu e momentul pentru dialog!", spune Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a pledat în favoarea intensificării sprijinului aliaților pentru Ucraina, în vederea asigurării unui statut care să permită Kievului angajarea în "negocieri credibile".

Sursa foto: hepta

"Trebuie să ne intensificăm sprijinul și eforturile pentru a ajuta rezistența poporului și a armatei ucrainene, pentru a le permite să desfășoare contraofensiva, singura care va face posibile negocieri credibile în condițiile alese de Ucraina", a declarat șeful statului francez în cadrul Conferinței de Securitate desfășurate în Germania, la Munchen.

"Astăzi, în mod foarte clar, nu este momentul pentru dialog", a continuat Macron, care a încercat mult timp să mențină deschise canalele de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin și și-a atras, astfel, critici din partea țărilor europene.

"Nu este momentul pentru dialog, pentru că avem o Rusie care a ales războiul, care a ales să-și intensifice războiul și care a ales să meargă până la crime de război și atacuri asupra infrastructurii civile.

Rusia nu poate și nu trebuie să câștige acest război, iar agresiunea rusă trebuie să eșueze, pentru că nu putem accepta banalizarea recurgerii ilegale la forță.

Macron vorbește despre descurajarea nucleară

În caz contrar, întreaga securitate europeană și, în general, stabilitatea globală ar fi puse în discuție", a subliniat președintele francez.

Acesta s-a declarat pregătit pentru un conflict prelungit în Ucraina și a anunțat că dorește să organizeze la Paris o conferință cu privire la apărarea aeriană a Europei, cu participarea, în special, a Germaniei, Italiei și Marii Britanii.

"Acest summit va permite abordarea respectivului subiect sub unghi industrial, cu participarea tuturor industriașilor europeni care au soluții de oferit, dar și sub unghi strategic și, aș spune că poate mai întâi de toate, sub unghi strategic, incluzând problema descurajării nucleare", a anticipat președintele francez.

El a mai lansat un apel la "reinvestirea masivă în apărare".