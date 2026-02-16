Șefii armatelor britanice și germane, avertisment rar pentru Europa: „Oamenii trebuie să înțeleagă alegerile dificile care urmează”

„Intențiile Moscovei se întind pe mai multe planuri decât conflictul actual”, spun oficialii militari din Marea Britanie și Germania. Foto: Armata Ucrainei/Facebook

Șefii apărării din Germania și Marea Britanie au lansat un apel public rar adresat cetățenilor din Europa pentru a susține creșteri substanțiale ale cheltuielilor de apărare pentru a descuraja un posibil război cu o Rusie din ce în ce mai orientată spre vest, potrivit CNN.

Într-un articol publicat în comun de The Guardian în Marea Britanie și Die Welt în Germania, șefii armatelor din cele două țări au avertizat că națiunile europene „trebuie să se confrunte acum cu un adevăr incomod” despre securitatea lor și să facă „alegeri dificile” cu privire la cheltuieli.

„Consolidarea forțelor armate ale Moscovei, combinată cu disponibilitatea sa de a purta război pe continentul nostru, așa cum s-a dovedit dureros în Ucraina, reprezintă un risc crescut care necesită atenția noastră colectivă”, au scris șeful apărării germane, generalul Carsten Breuer, și șeful statului major al apărării britanice, mareșalul Sir Richard Knighton.

„Intențiile Moscovei se întind pe mai multe planuri decât conflictul actual”, au adăugat cei doi, argumentând că publicul trebuie să sprijine creșterea cheltuielilor pentru apărare, chiar dacă asta înseamnă că alte programe de servicii publice – „dividendul păcii” de la sfârșitul Războiului Rece – ar putea avea de suferit.

În ultimul deceniu, statele membre ale Uniunii Europene – din care Regatul Unit nu este membru – și-au dublat deja cheltuielile pentru apărare, dar sunt necesare mai multe cheltuieli, au susținut șefii apărării.

„Este clar că amenințările cu care ne confruntăm necesită o schimbare radicală în apărarea și securitatea noastră”, au scris cei doi.

„Reînarmarea nu este instigare la război; este acțiunea responsabilă a națiunilor hotărâte să-și protejeze popoarele și să mențină pacea”, au spus ei.

Articolul este publicat după Conferința de Securitate de la München de la sfârșitul săptămânii, unde secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria apărare, după ce s-a bazat timp de decenii pe ajutorul Washingtonului ca coloană vertebrală a securității sale.

Articolul șefilor apărării menționează că liderii NATO s-au angajat deja să cheltuiască 5% din produsul intern brut pentru apărare până în 2035.

„Oamenii trebuie să înțeleagă alegerile dificile pe care guvernele trebuie să le facă pentru a consolida descurajarea”, au scris cei doi șefi ai apărării.

Doar aproximativ 25% dintre britanici sunt în favoarea creșterii impozitelor pentru finanțarea cheltuielilor de apărare sau a reducerilor bugetare ale serviciilor publice pentru a direcționa mai mulți bani către armament, potrivit unui sondaj realizat în ianuarie de firma de cercetare YouGov.

În Germania, doar 24% din public este în favoarea creșterii cheltuielilor pentru apărare dacă alte programe ar avea de suferit, potrivit unui sondaj recent Politico.

Acel public sceptic va trebui câștigat pentru a atinge un obiectiv cheie propus de șefi: „o abordare a apărării la nivelul întregii societăți”.

„Apărarea nu poate fi apanajul exclusiv al personalului în uniformă. Este o sarcină pentru fiecare dintre noi”, au scris ei.