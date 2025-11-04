Șeful militar al NATO vorbește despre locul în care Putin ar putea testa Alianța: „În acest caz, s-ar invoca articolul 5”

2 minute de citit Publicat la 14:48 04 Noi 2025 Modificat la 14:48 04 Noi 2025

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin nu a reușit să își atingă obiectivele în Ucraina; mai mult, războiul a fost un eșec strategic, susține amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, într-un interviu acordat BBC. Dragone a vorbit și despre riscurile unor viitoare atacuri din partea Rusiei: cel mai probabil ar fi în statele baltice, spune acesta.

Giuseppe Cavo Dragone a amintit că invazia Ucrainei din 2022 a dus la extinderea Alianței Nord-Atlantice: Finlanda, care are o frontieră terestră de 1.300 de kilometri cu Rusia, și Suedia, care are acces la Marea Baltică, s-au alăturat alianței. Mai mult, când a anunțat începerea „operațiunii speciale”, Putin a spus că nu va permite „mașinii militare NATO” să se apropie de granițele Rusiei.

Speranțele Kremlinului de a-l înlătura pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-au materializat nici ele, a remarcat Cavo Dragone. În opinia sa, Putin nu va mai putea prelua controlul asupra țării. „Nu vor avea un guvern prietenos sau marionetă precum cel din Belarus”, a subliniat amiralul.

În același timp, țările europene s-au „trezit” și au început să adopte o abordare mai responsabilă față de propria apărare, hotărând să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. Mai mult, continuă să înarmeze Ucraina, pe care Kremlinul intenționa să o „demilitarizeze”.

Potrivit lui Cavo Dragone, toate acestea indică o „înfrângere strategică” pentru Putin, care a declanșat războiul, în ciuda „succeselor lente și nesemnificative” ale Rusiei pe front, care sunt obținute cu prețul unor pierderi mari.

Amiralul a mai declarat că, din punct de vedere operațional, războiul a ajuns într-un impas și „este timpul să ne așezăm la masa negocierilor, pentru că aceasta este o risipă de vieți”. Cavo Dragone a adăugat că NATO „va fi” alături de Ucraina până la realizarea unei păci durabile.

„Suntem gata să apărăm toate cele 32 de țări ale noastre. Suntem o alianță nucleară”

Vorbind despre riscurile unor viitoare atacuri din partea Rusiei, amiralul a sugerat că, dacă ar avea loc un atac, cel mai probabil ar fi în statele baltice: Estonia, Letonia sau Lituania. În acest caz, s-ar invoca articolul 5 din Carta NATO, care prevede apărarea colectivă, a menționat el.

Întrebat dacă aceasta include participarea SUA, Dragone a declarat afirmativ că da. „Și-au asumat acest angajament și au subliniat că își mențin angajamentul față de acesta”, a asigurat el.

Potrivit amiralului, apărarea aeriană este în prezent o prioritate pentru NATO, iar incidentele recente în care au fost implicate drone rusești infiltrate în Polonia și România au determinat alianța să o consolideze.

Comentând declarațiile lui Putin despre testele „reușite” ale sistemelor nucleare cu rază lungă de acțiune — racheta de croazieră Burevestnik și torpila Poseidon — Cavo Dragone a menționat că NATO nu se teme de această amenințare. „Suntem gata să apărăm toate cele 32 de țări ale noastre și miliardul lor de locuitori. Suntem o alianță nucleară”, a subliniat el.