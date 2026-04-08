Șeicii din Emirate au pus ochii pe Congo: Vor să investească miliarde pentru a transforma țara într-un paradis turistic al Africii

Publicat la 22:53 08 Apr 2026

Pentru RDC, acordul marchează o schimbare către poziționarea turismului ca un potențial motor de creștere.

Republica Democrată Congo (RDC) a obținut un angajament de investiții în turism de 1,882 miliarde de dolari din partea Emiratelor Arabe Unite, într-una dintre cele mai mari alocări de țară în cadrul unui program mai amplu de 6 miliarde de dolari care vizează sectorul turismului din Africa, potrivit Business Insider Africa.

Finanțarea, confirmată după o ședință de cabinet din 3 aprilie, oferă RDC aproximativ 31% din fondurile totale, subliniind interesul tot mai mare al investitorilor pentru o țară cu active turistice vaste, dar în mare parte neexploatate.

Printre proiectele identificate pentru finanțare se numără dezvoltarea și modernizarea unor zone protejate, cum ar fi Grădina Zoologică și Botanică din Kinshasa, Parcul Marin de Mangrove Muanda, Parcul Național Kundelungu și Rezervația Bombo Lumene.

Vastul potențial turistic al țării rămâne în mare parte neexploatat din cauza infrastructurii slabe. Executarea acordului va determina dacă acesta va crea locuri de muncă și va diversifica economia.

Autoritățile intenționează, de asemenea, să modernizeze satul turistic N'sele, să reabiliteze situl de coastă Kitona și să dezvolte coridoare turistice care să lege Kinshasa de Kananga pe șosea și de Mbandaka și Kisangani prin rute fluviale.

Se așteaptă ca programul mai amplu să sprijine modernizarea infrastructurii, să îmbunătățească conectivitatea călătoriilor și să consolideze serviciile turistice în țările participante.

Congo găzduiește vaste păduri tropicale

Estimările sugerează că, dacă va fi implementat complet, ar putea genera cel puțin 70.000 de locuri de muncă directe și ar putea atrage investiții suplimentare de 3,5 miliarde de dolari.

Pentru RDC, acordul marchează o schimbare către poziționarea turismului ca un potențial motor de creștere într-o economie care se bazează încă în mare măsură pe minerit.

Țara găzduiește vaste păduri tropicale, faună sălbatică și sisteme fluviale, dar s-a confruntat cu dificultăți în a atrage vizitatori internaționali din cauza infrastructurii precare, a conectivității limitate și a vizibilității globale slabe.

Oficialii au avertizat că accesul la fonduri va depinde de lucrări tehnice suplimentare. O foaie de parcurs detaliată este așteptată să fie finalizată la o reuniune ulterioară la Nairobi, în timp ce mai multe ministere lucrează la pregătirea planurilor de investiții și la îndeplinirea condițiilor de finanțare.

Analiștii spun că succesul inițiativei va depinde de execuție, inclusiv îmbunătățirea legăturilor de transport, asigurarea securității în jurul obiectivelor turistice și construirea serviciilor de bază necesare pentru a sprijini vizitatorii.

Dacă este realizată eficient, investiția ar putea ajuta la diversificarea economiei, la crearea de locuri de muncă și la stimularea activității locale, în special în zonele îndepărtate. Rețelele rutiere și fluviale îmbunătățite pot avea, de asemenea, beneficii mai ample pentru comerț și integrare regională.

Acordul reflectă, de asemenea, aprofundarea legăturilor economice dintre Kinshasa și Abu Dhabi, în urma unui acord de parteneriat mai amplu care vizează creșterea investițiilor emirateze în RDC până la sfârșitul deceniului.

Deși amploarea angajamentului semnalează o încredere puternică în potențialul țării, impactul său va depinde în cele din urmă de trecerea de la anunțare la finalizare a proiectelor planificate.