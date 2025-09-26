Serviciul Secret al SUA anunță distrugerea unei „arme digitale apocaliptice” descoperită în New York

Autoritățile au găsit și arme de foc ilegale, droguri și echipamente electronice. Foto: United States Secret Service / Facebook

Serviciul Secret al Statelor Unite a dezvăluit marți că a identificat și neutralizat o rețea sofisticată de dispozitive care ar fi putut dezactiva complet infrastructura de telefonie mobilă din New York City. Potrivit oficialilor, sistemul a fost asociat cu un val de apeluri false de tip swatting ce au vizat, la începutul anului, mai mulți oficiali guvernamentali, scrie Futurism.

O descoperire de proporții fără precedent

În cadrul operațiunii, agenții au confiscat peste 100.000 de cartele SIM și 300 de servere SIM, ascunse în cinci locații conspirative din zona metropolitană New York, dar și în statele vecine Connecticut și New Jersey. Deși imobilele erau goale, autoritățile au găsit și arme de foc ilegale, droguri și echipamente electronice.

Un oficial care a preferat să rămână anonim, citat de New York Times, a declarat că rețeaua avea capacitatea de a trimite 30 de milioane de mesaje text pe minut – un volum uriaș, fără precedent în anchetele Serviciului Secret.

„Aceste dispozitive permiteau comunicații anonime și criptate între actori ostili și organizații criminale, facilitând operațiuni imposibil de detectat”, a explicat Matt McCool, șeful biroului Serviciului Secret din New York, într-o declarație video. „Rețeaua ar fi putut dezactiva antenele de telefonie și, practic, ar fi putut opri întreaga infrastructură celulară din New York.”

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that... Publicată de United States Secret Service pe Marţi, 23 septembrie 2025

Un scenariu de atac digital devastator

Pentru a ilustra pericolul, McCool a subliniat că rețeaua ar fi putut trimite un mesaj criptat către fiecare locuitor al SUA în doar 12 minute. În același timp, un atac coordonat ar fi putut bloca accesul la internet mobil și chiar la servicii esențiale precum Google Maps pentru toată populația Manhattanului.

Deși anchetatorii nu au confirmat dacă intenția era un atac de amploare asupra infrastructurii de comunicații, specialiștii avertizează că sistemul putea interfera inclusiv cu rețelele de urgență și comunicațiile poliției, punând în pericol capacitatea de reacție a autorităților.

Legătura cu apelurile false de tip swatting

Până acum, dispozitivele confiscate au fost asociate doar cu atacuri mai puțin vizibile – apeluri false către forțele de ordine, în care persoane anonime au indus în eroare autoritățile pentru a mobiliza echipe armate către adrese nevinovate. Printre victimele vizate s-au numărat inclusiv oficiali ai Serviciului Secret.

Spionaj sau crimă organizată

Rețeaua de „safe houses” era dispusă strategic în jurul infrastructurii de telefonie mobilă a New York-ului – locații identificate în Queens, Armonk (NY), Greenwich (Connecticut) și New Jersey.

Un expert în securitate cibernetică, Anthony Ferrante de la compania FTI, a sugerat pentru NYT că ar putea fi vorba despre un act de spionaj, mai ales având în vedere proximitatea de sediul ONU.

Deși nu există dovezi clare că Adunarea Generală a Națiunilor Unite ar fi fost vizată, anchetatorii nu exclud această posibilitate. În lipsa unor arestări, speculațiile variază de la implicarea unui guvern străin, până la carteluri, traficanți de persoane sau organizații teroriste.

„Este o investigație în desfășurare, dar nu există niciun motiv să credem că nu vom descoperi rețele similare și în alte orașe”, a avertizat McCool.