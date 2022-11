Site-ul Parlamentului European a picat la câteva ore după ce a declarat Rusia "stat sponsor al terorismului". Gruparea Killnet revendică atacul cibernetic

Inițial nu se știa dacă e un atac cibernetic sau o eroare tehnică, iar liderii Parlamentului European nu au făcut precizări în acest sens.

Între timp, grupul de hackeri ruși Killnet a revendicat atacul cibernetic, potrivit contului de Twitter specializat BetterCyber.

#KILLNET, the Pro-Russia ?? #hacking group, claims to have launched a #DDoS attack against the European Parliament's (@Europarl_EN) official website. The website is currently unreachable from the ??... pic.twitter.com/I8g4Fu0pgi