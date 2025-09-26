Slovacia îşi modifică constituţia şi recunoaşte doar două sexe. Rober Fico: Un baraj mare împotriva progresismului

Slovacia și‑a modificat constituția, recunoscând prin lege doar două sexe, masculin şi feminin, şi restricţionând posibilitatea cuplurilor heterosexuale căsătorite să adopte copii sau să apeleze la mame surogat. Votul a fost unul extrem de drastic, iar amendamentul constituțional este criticat pentru consacrarea "suveranităţii în chestiuni culturale și etice", scrie BBC News.

Criticii, inclusiv Amnesty International, au avertizat că schimbarea va îngreuna viața persoanelor LGBT, spunând că apropie sistemul juridic al Slovaciei de cel al guvernului iliberal al Ungariei sau de Rusia lui Putin. Sprijinul Parlamentului pentru amendament a fost o surpriză pentru observatori, chiar și prim‑ministrul recunoscând joi că acesta s-ar putea să nu fie adoptat.

Guvernul lui Fico, o coaliție de partide populiste, de stânga și naționaliste, avea nevoie de cel puțin 90 de voturi în Consiliul Național Slovac, compus din 150 de locuri, pentru a modifica Constituția, dar, realist vorbind, controla doar 78 de mandate.

Cu toate acestea, în final, 12 parlamentari ai opoziției au votat odată cu guvernul. Creștin‑democrații, opoziția conservatoare, erau așteptați de mult timp să-și ofere sprijinul, dar mai mulți membri ai mișcării fostului prim-ministru Igor Matovič au adăugat voturile lor în ultimul moment, înclinând balanța. Matovič i-a descris drept trădători.

Guvernul populist-naționalist a susținut că amendamentul era necesar pentru protejarea ceea ce a descris drept "valori tradiționale".

Prim-ministrul Robert Fico a salutat votul și a spus că partidul său va bea un pahar de băutură pentru a sărbători succesul.

"Acesta nu este un baraj mic sau doar un baraj obișnuit — acesta este un baraj mare împotriva progresismului", a declarat el.

Anterior, el afirmase că ideologia liberală "se răspândește precum cancerul".

Juriștii slovaci avertizează că un amendament constituțional care consacră supremația Constituției Slovaciei asupra dreptului UE este o provocare directă la adresa Uniunii Europene și va declanșa confruntări juridice și potențiale sancțiuni.

Unii spun că acțiunea a fost o manevră a lui Fico pentru a distrage atenția de la scăderea popularității sale în sondaje și de la politicile nepopulare pe care le-a adoptat.

"Constituția slovacă a devenit victima planului lui Robert Fico de a elimina opoziția și de a distrage atenția de la problemele reale ale societății, cum ar fi măsurile de austeritate pe care a trebuit să le implementeze", a declarat pentru BBC Beáta Balagová, redactor‑șef la cotidianul slovac SME.

"Fico nu pare să fie preocupat cu adevărat de problemele legate de gen, interzicerea maternității surogat sau adopțiile realizate de persoane LGBTQ", a adăugat ea.

Majoritatea parlamentarilor opoziției au evitat participarea la sesiunea parlamentară, iar Slovacia Progresistă, care conduce în sondaje, a declarat că trădarea marchează sfârșitul oricărei cooperări viitoare cu Matovič și partidul său.

Președintele Peter Pellegrini a afirmat că va semna amendamentul.

"Într-o perioadă de divizare profundă în societatea slovacă, o majoritate constituțională este un semnal important că există un acord asupra unei chestiuni în întregul spectru politic și merită respectat", a declarat el după vot.

Partidul Smer – Social Democrația, condus de Robert Fico, s-a îndepărtat atât de mult de valorile progresiste susținute de centrul‑stânga european, încât se speculează că va fi exclus oficial din Partidul Socialiștilor Europeni (PSE) la o conferință viitoare.

Smer fusese suspendat în 2023 după ce a format o coaliție cu Partidul Național Slovac de extremă dreapta. De atunci, Fico a stârnit furie în rândul aliaților europeni prin patru întâlniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în mai puțin de 12 luni.