Snapchat, investigat în Europa pentru politicile privind siguranța copiilor

Autoritățile de reglementare de la Bruxelles au acuzat platforma de social media că menține un sistem slab de verificare a vârstei și că direcționează utilizatorii minori către experiențe inadecvate, scrie The New York Times.

Autoritățile de reglementare ale Uniunii Europene au deschis joi o investigație privind măsurile de protecție a copiilor la Snap, cel mai recent dintr-o serie de cazuri la nivel mondial care contestă platformele de social media în privința siguranței utilizatorilor minori.

Oficialii de la Bruxelles au acuzat Snap că deține un sistem ineficient de verificare a vârstei, menit să împiedice accesul copiilor sub 13 ani pe serviciul de social media Snapchat.

Algoritmul companiei clasifică, de asemenea, în mod frecvent utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani drept adulți, direcționându-i apoi către experiențe inadecvate, au precizat autoritățile de reglementare.

Companiile de social media sunt supuse unei supravegheri tot mai stricte, pe fondul unei dezbateri mai ample privind protecția copiilor în mediul online.

Miercuri, un juriu din California a stabilit că Meta și YouTube au afectat sănătatea mintală a unui utilizator minor prin funcționalități de design cu potențial de dependență – un caz de referință care ar putea deschide calea către noi procese.

La începutul acestei săptămâni, un juriu din New Mexico a considerat Meta responsabilă pentru încălcarea legislației statului, prin neprotejarea utilizatorilor în fața prădătorilor sexuali de copii.

În toată Europa, factorii de decizie analizează noi legi pentru a limita utilizarea rețelelor sociale de către copii. Guvernele din Franța, Danemarca și Spania se numără printre cele care explorează interzicerea accesului tinerilor pe aceste platforme, pe care mulți decidenți politici le consideră generatoare de dependență și dăunătoare sănătății mintale.

În februarie, autoritățile de reglementare ale Uniunii Europene au emis o decizie preliminară împotriva TikTok pentru „designul său care creează dependență”, ce prezintă un potențial pericol pentru „bunăstarea fizică și psihică” a utilizatorilor, inclusiv a minorilor. Meta face, de asemenea, obiectul unei investigații, deschise în 2024, privind protecția utilizatorilor minori pe Instagram și Facebook.

Joi, autoritățile europene de reglementare au acuzat Snap că nu protejează în mod adecvat minorii împotriva contactării de către adulți care se dau drept copii în scopul recrutării pentru exploatare sexuală și activități infracționale.

Compania este investigată în temeiul Actului privind Serviciile Digitale (Digital Services Act), o lege adoptată în 2022 pentru a obliga companiile online să își monitorizeze mai riguros platformele în privința comportamentelor ilicite.

Actul „impune standarde ridicate de siguranță pentru toți utilizatorii”, a declarat Henna Virkkunen, comisarul european responsabil de politica digitală, într-un comunicat.

Snap susține că nu permite accesul utilizatorilor sub 13 ani. Cu toate acestea, Comisia Europeană a precizat că mulți dintre cei 97 de milioane de utilizatori ai platformei din cele 27 de state membre au sub această vârstă.

În Danemarca, jumătate dintre copiii de 10 ani folosesc Snapchat. În Franța, aproape o treime dintre copiii de 11 ani declară că folosesc Snapchat.

„Odată ajunși pe platformă, copiii sunt expuși unor contacte periculoase în scopul manipulării (grooming) și, mai grav, pot achiziționa produse interzise, precum droguri, țigări electronice și alcool”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi.

Nu este clar cât va dura investigația. Compania ar putea fi amendată cu până la 6% din veniturile sale globale, deși autoritățile de reglementare rareori aplică sancțiuni atât de ridicate.

Snap a declarat că cooperează cu autoritățile europene de reglementare.

„Snapchat este conceput pentru a ajuta oamenii să comunice cu prietenii apropiați și cu familia într-un mediu pozitiv, de încredere, cu confidențialitate și siguranță integrate de la bun început – incluzând protecții suplimentare pentru adolescenți”, a precizat compania într-un comunicat. „Pe măsură ce riscurile online evoluează, revizuim, consolidăm și investim continuu în aceste măsuri de protecție”.

Uniunea Europeană lucrează la introducerea unui „portofel digital” care să permită demonstrarea vârstei fără dezvăluirea altor informații personale.

Într-un alt caz privind siguranța copiilor în mediul online, anunțat tot joi, autoritățile europene de reglementare au emis o decizie preliminară împotriva mai multor platforme de pornografie pentru că nu au împiedicat accesul minorilor la serviciile lor. Multe dintre aceste site-uri solicită utilizatorilor doar să apese un buton prin care declară că au peste 18 ani înainte de a accesa conținutul.