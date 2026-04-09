Sondaj: Majoritatea ungurilor vor relații mai bune cu UE, după 16 ani de Orban. Chiar și alegătorii Fidesz cer o schimbare

sursa foto: Getty

După ani la rândul în care premierul lor naționalist și iliberal a atacat sistematic Bruxelles-ul, ungurii spun acum, masiv, că vor relații mai bune cu Uniunea Europeană. Cu doar câteva zile înainte de alegerile la care Viktor Orban riscă să fie înlăturat de la putere după 16 ani, un sondaj exclusiv arată că 77% dintre alegători susțin apartenența țării la UE, iar 68% vor cel puțin o anumită schimbare în modul în care Ungaria se raportează la Bruxelles. Mai mult, aproape jumătate dintre alegătorii Fidesz cer și ei o resetare, scrie The Guardian.

Sondajul, realizat de think-tankul European Council on Foreign Relations (ECFR), schițează portretul unei Ungarii foarte diferite de cea pe care Orban o prezintă în Europa și aliaților săi din întreaga lume. Trei sferturi dintre respondenți spun că „au încredere” în UE, iar 66% s-ar declara în favoarea aderării la zona euro.

Orban s-a luptat ani la rândul cu Bruxelles-ul – care a suspendat miliarde de euro din fondurile europene destinate Ungariei – pe o gamă largă de subiecte: justiție, migrație, drepturile persoanelor LGBTQ+ și ajutorul pentru Ucraina. Premierul maghiar a blocat în mod constant atât sprijinul pentru Kiev, cât și sancțiunile împotriva Rusiei.

Liderii europeni au evitat în general să comenteze scrutinul de duminică, pentru a nu fi acuzați că încearcă să îl influențeze. Dar statutul lui Orban de icoană a extremei drepte europene și internaționale face ca aceste alegeri să fie cele mai importante de pe continent în acest an.

Aproape jumătate dintre alegătorii Fidesz vor și ei schimbare

Dorința de schimbare în relația cu UE este cea mai puternică (91%) printre susținătorii lui Peter Magyar, candidatul de centru-dreapta al cărui partid Tisza conduce în sondaje cu un avans de două cifre în fața Fidesz. Surprinzător este însă că aproape jumătate (45%) dintre alegătorii Fidesz vor, la rândul lor, o resetare.

Mai mult, majoritatea susținătorilor lui Orban spun că vor ca Ungaria să rămână în UE (65%) și că „au încredere” în Bruxelles (64%), iar o minoritate semnificativă (43%) susține chiar aderarea la euro.

Sondajul arată „o Ungarie diferită de cea pe care Orban o vinde Europei și prietenilor săi din întreaga lume”, iar viitorul guvern ar avea mandatul de a adopta „o abordare foarte diferită” în relațiile cu UE, susțin autorii cercetării.

„Sondajul arată că majoritatea ungurilor nu împărtășesc viziunea premierului lor potrivit căreia UE ar fi un inamic și nici nu se aliniază în mod constant cu celelalte preferințe și nemulțumiri ale sale”, au declarat cercetătorii ECFR Piotr Buras și Pawel Zerka.

Ce contează cel mai mult pentru alegători

Cu toate acestea, sondajul sugerează că temele interne, nu UE, sunt factorul decisiv pentru mulți alegători. Întrebați care este principalul motiv al votului lor, 40% dintre susținătorii Tisza au răspuns „dorința de schimbare”, în timp ce 27% dintre cei ai Fidesz au invocat „pacea și securitatea”.

Listate pe priorități, principalele probleme ale Ungariei diferă în funcție de tabără: alegătorii Tisza pun pe primul loc corupția și calitatea guvernării (31%), urmate de serviciile publice (18%) și de costul vieții și inflație (17%). Cei ai Fidesz au ales securitatea energetică (22%) și costul vieții și inflația (20%).

Retorica anti-Ucraina a lui Orban a prins

Cercetarea, realizată între 26 martie și 1 aprilie, mai arată că, deși abordarea conflictuală a lui Orban față de UE nu i-a mobilizat alegătorii, retorica sa anti-Ucraina pare să fi prins mai bine.

Alegătorii Tisza se diferențiază clar de cei ai Fidesz prin faptul că privesc Ucraina mai degrabă ca pe un „partener” al Ungariei, decât ca pe un „adversar”. Cu toate acestea, ei împărtășesc scepticismul cu privire la viitoarele ajutoare financiare pentru Kiev și la aderarea Ucrainei la UE.

Deși o majoritate (57%) a alegătorilor Tisza spune că ar dori „o abordare foarte diferită” față de războiul din Ucraina în comparație cu cea a actualului guvern, asta nu înseamnă că diferă radical de alegătorii Fidesz în privința unor politici concrete.

De pildă, în timp ce alegătorii Fidesz resping în proporție covârșitoare (85%) un sprijin financiar suplimentar pentru Kiev, cei ai Tisza sunt împărțiți (48% pentru, 45% împotrivă). De asemenea, 83% dintre simpatizanții Fidesz se opun aderării Ucrainei la UE, în timp ce alegătorii Tisza sunt divizați 50%-40%.

Diferențe dramatice în ceea ce privește Rusia

Când vine vorba de percepția asupra Rusiei, cele două tabere se despart radical: doar 6% dintre alegătorii Fidesz văd Moscova ca pe un adversar, comparativ cu 40% dintre cei ai Tisza. Diviziuni la fel de profunde sunt vizibile și pe alte subiecte de politică externă.

În concluzie, autorii sondajului spun că, dacă Tisza câștigă alegerile, Budapesta va deveni probabil mai cooperantă cu Bruxelles-ul – dar există limite ale măsurii în care Ungaria ar putea deveni un partener constructiv în politica externă, mai ales pe dosarul Ucrainei.

„Partenerii europeni ai Ungariei ar fi înțelepți să nu se aștepte la o cotitură totală în politica externă. Vechile obiceiuri ar putea muri greu (în privința Ucrainei), având în vedere caracterul lor potențial divizant chiar și printre alegătorii Tisza, precum și opiniile în general negative ale ungurilor”, au declarat cercetătorii.

Aceștia au mai avertizat că o schimbare de guvern ar însemna, înainte de toate, ca „Ungaria să își pună propria casă în ordine”, iar liderii europeni ar trebui „să lucreze cu noul guvern pentru a stabili împreună ce înseamnă noua normalitate”.