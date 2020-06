Spania nu a mai înregistrat niciun deces în legătură cu cazurile de coronavirus, în ultimele 24 de ore

În ultima săptămână, au murit doar 35 de persoane din cauza noului COVID-19. Trebuie avut în vedere faptul că, în ultima săptămână, Ministerul Sănătăţii a revizuit istoricul deceselor şi contaminărilor diagnosticate prin teste PCR. Cea mai importantă a fost făcută lunea trecută, când ministerul a scăzut istoricul deceselor cu aproximativ 2.000, spune presa internațională.

În Spania, 70% din teritoriu se găseşte de luni în Faza 2 de relaxare a restricţiilor, în timp ce insulele La Gomera, La Graciosa şi Formentera au trecut în Faza 3.

La nivel mondial, de la depistarea noului coronavirus în Wuhan (China) la finalul anului trecut, au fost înregistrate peste 6,1 milioane de contaminări şi mai mult de 372.600 de decese.

Spanish health officials say they have recorded no new COVID-19 deaths in a 24-hour period for the first time since March