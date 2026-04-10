Starmer "s-a săturat" să vadă cum facturile la energie cresc din cauza lui Trump și a lui Putin

Premierul britanic Keir Starmer i-a criticat pe Donald Trump şi Vladimir Putin, spunând că s-a săturat ca britanicii să sufere din caua acţiunilor celor doi lideri mondiali.

"M-am săturat să văd cum facturile la energie ale familiilor din toată țara fluctuează.

Facturile la energie ale întreprinderilor cresc sau scad din cauza acțiunilor lui Putin sau Trump la nivel mondial.

Și să le spunem familiilor din toată țara, să le spunem întreprinderilor din toată țara că trebuie pur și simplu să ne impunem pe piața internațională.

Avem nevoie de independenţă energetică", a declarat Starmer.

Liderii lumii au răsuflat ușurați, miercuri, după ce Statele Unite, Israelul și Iranul au convenit un armistițiu temporar, iar președintele Trump a renunțat la amenințarea apocaliptică de a escalada un război care declanșase deja o serie de crize globale în lanț.

Ușurarea a fost însă umbrită de un sentiment profund de neputință, pe care majoritatea țărilor l-au trăit în ultimele șase săptămâni – vreme în care l-au privit pe Trump ducând un război care le-a zdruncinat economiile, aprovizionarea cu energie, politica internă și relațiile cu cea mai importantă superputere a lumii.

Spre frustrarea lor, liderii par să aibă o capacitate redusă de a-l influența pe Trump – în acest război, ca în oricare altul. Încercarea de a descifra declarațiile belicoase și adesea schimbătoare ale președintelui american le dă bătăi de cap de o lună încoace. Celelalte guverne au adoptat reacții variate – de la un sprijin moderat la o opoziție calculată și, uneori, pur și simplu la tăcere publică — în speranța că Trump se va răzgândi singur.

În ultima lună, oficialii europeni au încercat să atenueze impactul economic și politic al creșterii abrupte a prețurilor la petrol și gaze, cauzate de război. Premierul britanic Keir Starmer urma să plece miercuri în Golful Persic pentru a se întâlni cu aliații și a discuta despre cum poate fi menținută deschisă permanent strâmtoarea, pentru traficul naval internațional, au declarat oficialii guvernamentali.

Călătoria fusese planificată încă dinainte de anunțarea armistițiului. Ea vine după discuțiile găzduite de Marea Britanie în ultima săptămână – pe tema strâmtorii – între diplomați și planificatori militari din peste 40 de țări. Acele discuții nu produseseră încă un plan complet de acțiune.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a exclus trimiterea de trupe britanice în Iran, insistând că Regatul Unit nu va fi „târât” în războiul lui Donald Trump din regiune.