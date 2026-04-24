Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au semnat parteneriatul strategic pe minerale critice

sursa: captură foto state.gov

Statele Unite și Uniunea Europeană au semnat la Washington un memorandum ce pune bazele unui parteneriat strategic în domeniul mineralelor critice, resurse esențiale atât pentru economie, cât și pentru securitatea națională. Secretarul de stat Marco Rubio a avertizat că dominarea acestor resurse de către „unul sau două locuri” reprezintă un risc inacceptabil și a cerut diversificarea lanțurilor de aprovizionare, iar comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a subliniat că „adevăratul test” va fi transformarea acordului în proiecte concrete. Cele două părți reprezintă împreună cea mai mare putere de cumpărare din lume.

— Open Source Intel (@Osint613) April 24, 2026

Rubio a subliniat că documentul reflectă conștientizarea tot mai acută, în rândul aliaților occidentali, a importanței lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, atât pentru economie, cât și pentru securitatea națională.

„Supraconcentrarea acestor resurse și faptul că sunt dominate de unul sau două locuri reprezintă un risc inacceptabil. Avem nevoie de diversitate în lanțurile noastre de aprovizionare, diversitate în locurile din care obținem minerale critice”, a declarat Rubio. „Acest memorandum nu va fi doar o hârtie – va fi adus la viață prin acțiuni concrete. Acestea vor fi importante pentru vitalitatea economică a tuturor economiilor noastre, practic a economiei globale, dar și pentru securitatea țărilor noastre.”

Șeful diplomației americane a evidențiat puterea economică combinată a celor doi parteneri.

„Dacă ne uităm la puterea de cumpărare și la capacitatea de producție economică a combinației dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, este extraordinar. Împreună, suntem cei mai mari clienți și utilizatori din lume și trebuie să ne asigurăm că aceste resurse și aceste minerale sunt disponibile pentru țările noastre în moduri care nu sunt monopolizate sau concentrate într-un singur loc. Trebuie să avem surse fiabile și accesibile”, spune acesta.

La rândul său, comisarul european Maroš Šefčovič consideră semnarea acordului drept un pas important în consolidarea relației transatlantice.

„Cu acest memorandum, cred că vom fi și mai strategici împreună, vom îndeplini obiectivele mult mai rapid decât înainte și, desigur, vom deveni mai puternici împreună în acest domeniu foarte important”, a spus Šefčovič. „Sunt total de acord cu domnul secretar de stat că acum adevăratul test va fi execuția acestui proiect – cum putem transforma acest acord pe care îl semnăm în proiecte concrete, tangibile, care să producă rezultate pentru operatorii noștri economici.”

Punerea în practică a memorandumului va fi coordonată de partea americană prin Reprezentantul pentru Comerț și Departamentul de Comerț, în colaborare cu ambasadorul Greer din partea europeană.