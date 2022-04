Steagul Ucrainei, pe fațada ambasadei Rusiei din Washington | Reacția diplomaților Moscovei

A avut loc, astfel, un joc de-a șoarecele și pisica, în care steagul ucrainean era urmărit de spotul de lumină.

Momentul, care s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi, a fost filmat și s-a viralizat pe rețelele sociale.

Responsabili pentru incident sunt mai mulți activiști, care au folosit un dispozitiv cu 14 reflectoare de scenă.

The Washington Post relatează că activiștii au avut nevoie de câteva săptămâni pentru a face rost de instalații, pe baza donațiilor, și pentru a calibra reflectoarele astfel încât steagul ucrainean să fie proiectat cu maximă vizibilitate pe fațada ambasadei ruse, situată la numărul 2650, pe bulevardul Wisconsin din capitala americană.

In #Washington, a projection of the #Ukrainian flag appeared on the wall of the #Russian embassy. The embassy staff tried to cover the flag with a spotlight, but failed to catch up with it. pic.twitter.com/w2z4EXm1RI