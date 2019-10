Stela trăiește o dramă după ce copilul i-a murit în burtă: ”Să treci prin durerile nașterii știind că copilul tău este mort este cel mai rău lucru pe care ți-l poți imagina. Doctorul a spus că îi pare rău, dar...”

Stela, o româncă de 31 de ani, care locuiește în Marea Britanie, trăiește o drama de șase luni, după ce bebelușul i-a murit în burtă.

Stela este mama unei fetițe de 12 ani, iar în urmă cu 6 luni aștepta să devină mamă pentru a doua oară. Totul a fost în regulă până când a intrat în travaliu și s-a prezentat la spital. Femeii i s-a spus că i se va induce nașterea pe 12 martie, când avea deja 12 zile de întârziere. În seara precedentă începuse să simtă contracții și a mers la spital dimineața. I s-a spus să se întoarcă acasă și să se întoarcă în trei zile.

”Am suferit dureri din cauza contracțiilor, în ziua în care ar fi trebuit să mi se inducă nașterea, așa că am mers mai devreme la spital. Moașa mi-a spus că sunt alte priorități mai urgente decât ale mele, întrucât nu avusesem nicio complicație în timpul sarcinii. Am întrebat-o dacă aș putea măcar să vorbesc cu medicul. Ea a revenit 20 de minute mai târziu și a spus că-i pare rău, dar trebuie să mă întorc acasă. Aveam contracții și mai avusesem un copil înainte, astfel încât știam că aceste lucruri sunt adevărate. Am încercat să-i spun moașei că nu există nicio cale să nasc pe data de 15, deoarece asta ar fi însemnat să stau în travaliu timp de trei zile. Aveam deja o întârziere de 12 zile și m-am gândit că mă vor ajuta să nasc”, a retrăit Stela clipele de groază prin care a trecut.

Însă românca spune că a plecat acasă pentru că avea încredere în medici, deși ea simțea că ceva nu era în regulă. A doau zi, contracțiile s-au intensificat, iar Stela și soțul ei s-au întors la spital.

„Am fost controlată de o moașă tânără și, în acest stadiu, mă simțeam gata să nasc și că nu vreau să mă întorc acasă. Contracțiile erau foarte puternice, dar ea a spus că nu sunt suficient de frecvente. Dacă le-aș fi spus că le am la intervale mai uniforme poate m-ar fi lăsat să stau. Am subliniat că trebuia să îmi fie indusă nașterea cu o zi înainte, dar ea era preocupată doar de cât de distanțate erau contracțiile. Am întrebat dacă există vreun risc pentru copil, întrucât întârziase, iar ea mi-a spus „este 100% bine, nu se va întâmpla nimic și totul va fi în regulă” și m-a trimis acasă cu niște paracetamol”, a povestit Stela despre a doua sa vizită la spital.

Continuarea AICI.