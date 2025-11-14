Străinii care suferă de obezitate ar putea fi refuzați la vizele pentru SUA. Decizie controversată a administrației Trump

Străinii care suferă de obezitate ar putea fi refuzați la vizele pentru SUA. Foto: Hepta

Străinii care doresc să emigreze în Statele Unite ar putea fi refuzaţi din cauza problemelor lor de sănătate, inclusiv a obezităţii, conform unei directive a Departamentului de Stat care face parte din înăsprirea politicii privind migraţia a administraţiei preşedintelui Donald Trump, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Noile reguli, care extind semnificativ prevederile deja existente, sunt incluse dintr-un memoriu trimis la începutul acestei luni de secretarul de stat Marco Rubio ambasadelor şi consulatelor americane din întreaga lume.

Printre afecţiunile menţionate se numără obezitatea, diabetul şi cancerul, ce pot necesita "tratamente care costă sute de mii de dolari".

"Trebuie să ţineţi cont de starea de sănătate a solicitantului", se precizează în memoriu, dezvăluit pentru prima dată de site-ul specializat KFF Health News şi al cărui conţinut a fost confirmat de AFP.

Statele Unite sunt una dintre ţările cele mai afectate de obezitate din lume, în special din cauza dietei şi a lipsei de activitate fizică.

De la revenirea la putere în ianuarie, preşedintele Donald Trump a făcut din combaterea imigraţiei ilegale o prioritate absolută, dar a înăsprit semnificativ şi condiţiile de intrare pentru imigranţii legali.

Mai mult, Departamentul de Stat a revocat zeci de mii de vize deţinute de persoane din Statele Unite, inclusiv pentru opinii considerate antiamericane.

"Nu este un secret faptul că administraţia Trump acordă prioritate intereselor poporului american", a precizat purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-un e-mail.

"Aceasta include implementarea unor politici care să asigure că sistemul nostru de imigrare nu devine o povară pentru contribuabilii americani", a adăugat el.

Solicitanţii de vize pe termen lung sunt deja obligaţi să se supună examenelor medicale şi sunt testaţi pentru boli transmisibile.