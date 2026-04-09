SUA autorizează plecarea personalului american din capitala Nigeriei din motive de securitate

Publicat la 09:01 09 Apr 2026

Sediul Departamentului de Stat al SUA din Washington. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Departamentul de Stat al SUA a anunţat miercuri că a autorizat plecarea personalului neesenţial din Abuja, capitala Nigeriei, din cauza deteriorării situaţiei de securitate, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Statele Plateau, Jigawa, Kwara, Niger şi Taraba au fost desemnate drept zone Interzise călătoriilor”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Statele Unite deja recomandă cetăţenilor lor să nu călătorească în Nigeria.

Cea mai populată ţară din Africa se luptă cu o insurgenţă jihadistă din 2009, concentrată în principal în nord-est, în timp ce grupuri armate s-au stabilit în vaste zone rurale din regiunile nord-vest şi centru-nord.

Bărbaţi înarmaţi au ucis cel puţin 20 de persoane într-un atac comis marţi în statul Niger, potrivit unui raport umanitar consultat miercuri de AFP, iar presupuşi jihadişti au efectuat raiduri mortale asupra mai multor sate din statul Kebbi de duminică seara, soldate cu peste 40 de morţi, potrivit locuitorilor.

Între timp, criza nigeriană a electricității a dus deja la blocaje însoțite de limitarea furnizării de energie în cea mai populată țară de pe continentul african.

Un program în valoare de 2,3 miliarde de dolari americani a fost lansat de autoritățile din Nigeria, în demersul de a achita datoriile imense acumulate de-a lungul anilor în sectorul producției și distribuției de electricitate, scrie presa din această țară.

La program, care presupune finanțarea datoriei prin subscripții publice, participă companii energetice controlate de miliardari locali.

Inițiativa acoperă 15 centrale de producție operate de șase companii private și două entități de stat.

Guvernul nigerian a apelat la miliardarii din țară pentru programul de subscripții menit să ducă la stingerea datoriilor

La începutul acestui an, autoritățile nigeriene își anunțau intenția de a atrage aproximativ 2,5 miliarde de dolari pentru a aborda problemele structurale din sectorul energetic, inclusiv rambursarea datoriilor și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție.

Olu Verheijen, consilier al președintelui Bola Tinubu, a declarat că prima tranșă de titluri vizând stingerea unei părți din datorie de aproximativ 320 de milioane de dolari a fost emisă la începutul lunii, cu un randament de 17%. Emisiunea a fost subscrisă integral, semn al interesului investitorilor.

Oficialii nigerieni spun că programul ar putea debloca până la 4.484 megawați de capacitate neutilizată și ar putea stabiliza alimentarea pentru aproximativ 12 milioane de consumatori, în contextul în care țara se confruntă cu pene frecvente de curent și colapsuri ale rețelei.

Cine ajută statul să strângă bani pentru stingerea datoriilor în sectorul electricității

Între principalii participanți la programul guvernamental se numără Egbin Power Plc, parte a conglomeratului Sahara Group.

Grupul a fost cofondat de antreprenorii nigerieni Tope Shonubi, Tonye Cole și Ade Odunsi.

Geregu Power Plc, controlată anterior de miliardarul nigerian Femi Otedola și prima companie de producție energetică listată pe Bursa din Nigeria, s-a alăturat, la rândul său, programului.

Pachetul majoritar al companiei a fost transferat în decembrie 2025 către MA’AM Energy Limited, într-o tranzacție de 750 de milioane de dolari, firma fiind asociată cu senatorul nigerian Abdul Aziz Abubakar Yari.

Transcorp Power și Afam Power fac și ele parte din acord. Ambele sunt subsidiare ale Transnational Corporation of Nigeria Plc, prezidată de omul de afaceri Tony Elumelu.

Alți participanți sunt Mabon Limited, care operează o concesiune hidroenergetică în nordul Nigeriei, și First Independent Power Limited, deținută în comun de autoritățile statale din Rivers și de mari companii petroliere precum Shell, TotalEnergies și Agip.

Din sectorul public, s-au alăturat Niger Delta Power Holding Company, cu mai multe centrale în program, și Ibom Power Company, deținută de autoritățile statal din Akwa Ibom.

Problemele de infrastructură persistă în Nigeria

Rețeaua de transport a energiei din Nigeria poate gestiona doar aproximativ 25% din capacitatea estimată de producție de 13.000 de megawați, doar circa jumătate dintre consumatorii conectați la rețea fiind contorizați, potrivit estimărilor guvernamentale.

Analiștii spun că acest dezechilibru între producție, transport și distribuție a generat un deficit cronic de lichidități în întreg lanțul energetic.

De la privatizarea activelor energetice în 2013, companiile de distribuție au avut dificultăți în colectarea veniturilor, ceea ce a dus la neplata producătorilor. Aceștia, la rândul lor, nu și-au putut achita furnizorii de gaze. Rezultatul este un sector blocat într-un cerc vicios al investițiilor insuficiente, mentenanței deficitare și producției reduse.

Penele frecvente de curent au forțat gospodăriile și companiile să recurgă la generatoare pe benzină și motorină, precum și la panouri solare și sisteme de baterii, crescând costurile de operare și afectând competitivitatea industrială.

În paralel cu eforturile de rezolvare a problemelor din sectorul energetic, Nigeria încearcă să se poziționeze și ca furnizor regional de energie în Africa de Vest, deși se confruntă cu probleme de plăți

Astfel, Comisia Nigeriană de Reglementare a Electricității a anunțat că Togo, Niger și Benin datorează Nigeriei 17,8 milioane de dolari pentru energia furnizată într-o perioadă recentă.