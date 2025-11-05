SUA cer ridicarea sancțiunilor împotriva președintelui Siriei, Ahmed al-Sharaa, înainte de venirea sa la Casa Albă

Președintelui sirian, Ahmed al-Sharaa. Foto: Agerpres

Statele Unite au propus un proiect de rezoluție al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care ar ridica sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, ce urmează să se întâlnească luni la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, scrie Agerpres.



Proiectul de rezoluție, consultat de Reuters marți, ar ridica și sancțiunile împotriva ministrului de Interne sirian, Anas Khattab. Nu este clar deocamdată când ar putea fi supus la vot. O rezoluție are nevoie de cel puțin nouă voturi pentru și niciun veto din partea Rusiei, Chinei, SUA, Franței sau Marii Britanii pentru a fi adoptată.



Washingtonul a îndemnat timp de mai multe luni Consiliul de Securitate, format din 15 membri, să relaxeze sancțiunile împotriva Siriei.



După 13 ani de război civil, președintele sirian Bashar al-Assad a fost înlăturat în decembrie într-o ofensivă fulgerătoare a forțelor insurgente conduse de gruparea islamistă Hayat Tahrir al-Sham (HTS).



Cunoscută anterior sub numele de Frontul Nusra, HTS a fost aripa oficială a Al-Qaeda în Siria până la ruperea legăturilor în 2016. Din mai 2014, gruparea se află pe lista de sancțiuni a Consiliului de Securitate al ONU împotriva Al-Qaeda și a Statului Islamic.



Un număr de membri ai HTS se află, de asemenea, sub sancțiunile ONU - interdicție de călătorie, înghețarea activelor și embargou asupra armelor -, inclusiv liderul său, Sharaa, și Khattab.



Un comitet de sancțiuni al Consiliului de Securitate i-a acordat în mod regulat scutiri de călătorie lui Sharaa în acest an, așa că, chiar dacă rezoluția elaborată de SUA nu este adoptată până luni, președintele sirian este probabil să poată vizita Casa Albă.



Trump a anunțat o schimbare majoră de politică a SUA în luna mai, când a spus că va ridica sancțiunile SUA împotriva Siriei.