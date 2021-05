SUA au fost la un pas să lanseze arme nucleare asupra Chinei, pentru a apăra Taiwanul

S-a întâmplat în timpul crizei din Strâmtoarea Taiwan, declanșate în august 1958, cu aproximativ patru ani înainte de criza rachetelor din Cuba, care a fost la un pas să ducă lumea în pragul anihilării nucleare.

Un document publicat de New York Times la finele săptămânii trecute arată amploarea discuțiilor de la Washington despre utilizarea armelor nucleare pentru a descuraja o invazie chineză în Taiwan.

La originea dezvăluirilor se află Daniel Ellsberg, "cârtița" care în 1971, pe când era analist militar, a dezvăluit duplicitatea guvernului american în gestionarea războiului din Vietnam.

A fost pus sub acuzare pentru spionaj și alte delicte, care i-ar fi atras o pedeapsă de 115 ani de închisoare însă, în cele din urmă, toate acuzațiile formulate la adresa sa au fost respinse în 1973 de un judecător care a invocat în decizia sa comportamentul autorităților guvernamentale și maniera ilegală în care au fost colectate probele din dosar.

Dezvăluirile lui Ellsberg (foto interior) se bazează pe secțiuni dintr-un raport elaborat de think tank-ul RAND Corporation în 1966 asupra crizei din strâmtoarea Taiwan și care au fost secretizate anterior.

Ellsberg a fost angajat al RAND Corporation, calitate în care a avut acces și la documentele dezvăluite în urmă cu 50 de ani.

Criza din Taiwan își are originea în evoluțiile de după momentul în care Partidul Comunist Chinez a preluat puterea în 1949, în urma unui sângeros război civil.

Guvernul naționalist s-a refugiat în Taiwan, pe care Beijingul îl considera parte a teritoriului său.

Cele două tabere au avut ciocniri intermitente în deceniile următoare.

SUA și China au fost cel mai aproape de un conflict armat în 1958, după ce China comunistă a bombardat insulele periferice ale Taiwanului.

Tirurile au vizat grupurile insulare Quemoy și Matsu, care se întind între insula principală, Taiwan, și China continentală.

Zona bombardată era descrisă în raportul RAND drept "prima linie defensivă a Taipei-ului.

Pe atunci, Washingtonul se temea că bombardamentele ar putea să preceadă o invazie urmată de preluarea completă de către China comunistă.

În perspectiva unui atac aerian și de pe mare asupra insulelor, generalul de aviație Nathan Twining spune că SUA ar trebui să folosească arme nucleare împotriva bazelor aeriene chineze, pentru a împiedica o "campanie de interdicție aeriană" reușită a puterii comuniste.

Primele lovituri nucleare ar fi urmat să se execute cu încărcături de mică putere, de 10 - 15 kilotone.

Dacă aceste bombardamente nu aveau să ducă la întreruperea ipoteticului atac chinez de pe continent, SUA nu ar fi avut altă alegere decât să lanseze lovituri nucleare în interiorul Chinei, până la Shanghai, continuă argumentația militarului.

Nathan Twining, președinte al Comitetului Șefilor de Stat Major din armata SUA, se declara conștient că un bombardament nuclear american asupra Chinei avea să ducă, "aproape cu certitudine", la bombardamente nucleare de răspuns asupra bazei militare americane din Okinawa și asupra Taiwanului.

Însă, potrivit generalului, dacă politica SUA este aceea de a apăra insulele, atunci consecințele trebuie asumate.

China nu-și dezvoltase propriile arme nucleare până la momentul crizei, astfel că răspunsul nuclear avea să vină din partea Uniunii Sovietice, ceea ce ar fi antrenat un conflict global reciproc distrugător.

Președintele SUA la acel moment, Dwight D. Eisenhower, era ezitant în privința utilizării armelor nucleare și i-a presat pe liderii militari să se concentreze pe tehnica de luptă convențională.

Un acord de încetare a focului în Strâmtoarea Taiwan a fost încheiat în octombrie 1958. În pofida acestui fapt, între Beijing și Taipei tensiunile au continuat.

Într-un discurs din ianuarie 2019, președintele chinez Xi Jinping a avertizat că va uza de toate mijloacele și nu va ezita să recurgă la forță pentru a reuni Taiwanul și China continentală.

Acum în vârstă de 90, Daniel Ellsberg a spus că a făcut dezvăluirile recente din cauza temerilor privind un nou război în Taiwan.

Într-un apel pe Twitter, Ellsberg a cerut, duminică, ambelor părți să dea dovadă de reținere

"În atenția lui Joe Biden: învață din istoria secretă și nu repeta această nebunie", a scris fostul analist militar.

