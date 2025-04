SUA îndeamnă Europa de Est să renunţe la obiectivele UE privind tranziţia energetică

Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, SUA au început să se retrag din Acordul de la Paris, un tratat istoric convenit în 2015 care îşi propune să încetinească încălzirea globală. Foto: Getty Images

Statele Unite vor ca ţările din Europa Centrală şi de Est să se alăture strategiei sale pentru "libertatea energetică", în loc să urmeze planurile mai ample ale regiunii vizând tranziţia la o economie net zero, a declarat luni secretarul american al Energiei, Chris Wright, potrivit Agerpres.



Prezent la Varşovia, în marja Three Seas Summit, oficialul american a spus că Europa Occidentală a ales calea greşită a "impunerii de la vârf a unor politici climatice costisitoare". Chris Wright a adăugat că investiţiile în energiile regenerabile afectează creşterea economică şi majorează profiturile companiilor străine şi de aceea Europa de Est ar trebui să urmeze o traiectorie diferită.



"A venit timpul ca Europa Centrală să facă o alegere. Vă primim cu căldură alături de noi în Echipa Libertăţii Energetice şi a Prosperităţii pentru Cetăţeni", le-a spus Wright participanţilor la conferinţa de la Varşovia.



Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, SUA au început să se retrag din Acordul de la Paris, un tratat istoric convenit în 2015 care îşi propune să încetinească încălzirea globală. De asemenea, administraţia Trump a anunţat o serie de măsuri pentru a creşte utilizarea cărbunelui şi vrea să ajute la creşterea producţiei de petrol şi gaze naturale.



Chris Wright a spus că, deşi schimbările climatice sunt un "fenomen fizic real", asta nu este "cea mai urgentă problemă" a lumii.



"De fapt, concluzia clară a studiilor economice cu privire la schimbările climatice este acea că net zero 2050 este un obiectiv absolut greşit. Nu doar că nu poate fi atins, dar urmărirea cu orbire a acestui obiectiv va provoca mai multe prejudicii decât va provoca schimbarea climei", a spus oficialul american.



Wright a ajuns în Polonia în aceiaşi zi în care companiile americane Westinghouse Electric Co. şi Bechtel Group Corp. au semnat un contract pentru construcţia primei centrale nucleare din Polonia. De asemenea, Westinghouse intenţionează să construiască reactoare nucleare şi în alte ţări din regiune.



"Primele două soluţii climatice în următoarele decenii sunt aceleaşi ca şi în ultimele două decenii: gazele naturale şi energia nucleară. Şi asta dintr-un motiv foarte simplu: pentru că funcţionează. Ele produc energie accesibilă şi fiabilă", a spus secretarul american al Energiei.