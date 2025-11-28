SUA introduc o taxă de 100 de dolari pentru turiștii străini în parcurile naționale. Afacerile locale se tem că vor pierde vizitatori

3 minute de citit Publicat la 22:07 28 Noi 2025 Modificat la 22:07 28 Noi 2025

Măsura este prezentată de oficiali drept un mecanism care “alocă resurse pentru întreținerea parcurilor”. sursa foto: Getty

Departamentul de Interne al SUA a anunțat o schimbare majoră: de la 1 ianuarie, turiștii străini care intră în marile parcuri naționale precum Yellowstone, Grand Canyon sau Glacier vor plăti o taxă de 100 de dolari de persoană. În paralel, permisul anual pentru vizitatorii non-americani urcă la 250 de dolari pe vehicul. Pentru rezidenții SUA, prețul rămâne același: 80 de dolari, relatează Euronews.

Măsura este prezentată de oficiali drept un mecanism care “alocă resurse pentru întreținerea parcurilor”, dar pentru o parte din industria turismului ridică semne de întrebare: câți turiști internaționali vor fi descurajați?

Secretarul de Interne, Doug Burgum, a declarat că noile taxe vor ajuta la finanțarea infrastructurii tot mai deteriorate din parcuri. Pentru Yellowstone, estimarea este de 55 de milioane de dolari anual – bani necesari pentru poteci, poduri vechi și zone afectate de vreme.

Brian Yablonski, reprezentant al Property and Environment Research Center, argumentează că străinii ar trebui să contribuie mai mult, din moment ce „americanii plătesc deja prin taxe”. Un studiu recent făcut de organizația lui arată că impactul asupra fluxului de vizitatori ar fi mic: o scădere de doar 1%.

Dacă sistemul ar fi extins la nivelul tuturor siturilor administrate de Serviciul Parcurilor Naționale, potențialul de încasări depășește 1 miliard de dolari, pe baza celor aproximativ 14 milioane de turiști internaționali care intră anual în parcuri.

Temeri în rândul afacerilor locale: „E o metodă sigură de a descuraja turiștii”

La Whistling Swan Motel, lângă Glacier National Park din Montana, proprietarul Mark Howser e ferm: taxa suplimentară va lovi direct afacerile care depind de turiști străini.

„Este o metodă sigură de a descuraja oamenii să viziteze Glacier”, spune el. Cam 15% dintre clienții săi vin din Canada, China, India, Spania, Franța sau Germania. Acești vizitatori plătesc deja până la 35 de dolari pentru intrarea cu mașina în parc.

„Dacă atașezi un cost atât de mare experienței, le spui practic că nu sunt bineveniți”, adaugă Howser.

Un operator de tururi din Yellowstone, Bryan Batchelder, confirmă îngrijorarea. Aproximativ 30% dintre clienții lui sunt străini, iar procentul e în creștere.

„E o scumpire destul de mare”, spune el. „Vor continua oamenii să vină în SUA? Probabil. Dar vor mai vizita parcurile? Asta vom vedea vara viitoare”.

Taxa se va aplica și în Acadia, Bryce Canyon, Everglades, Grand Teton, Rocky Mountain, Sequoia & Kings Canyon, Yosemite și Zion.

Argumentul comparativ: și alte țări taxează diferit străinii

Melissa Weddell, directoarea Institutului de Cercetare în Turism și Recreație de la Universitatea din Montana, spune că tendința nu este singulară.

În Galapagos, de exemplu, turiștii străini plătesc 200 de dolari pentru acces, în timp ce localnicii plătesc doar 30.

Coaliția angajaților actuali și foști din Serviciul Parcurilor Naționale critică dur măsura.

„Într-un an în care personalul parcurilor a fost redus cu aproape 25%, ne temem că va fi o povară în plus pentru angajații deja suprasolicitați”, precizează directoarea organizației, Emily Thompson.

În opinia lor, mărirea taxelor nu rezolvă problema reală: bugetele reduse și tăierile operate în ultimul an.

Gerry Seavo James, reprezentant Sierra Club, acuză administrația că lovește tot în vizitatori, după ce a concediat mii de angajați.

„Jupuirea turiștilor străini la poartă nu va oferi sprijinul financiar necesar acestor bijuterii naturale. Fără investiții reale, riscăm ca aceste locuri să devină un playground pentru super-bogați”, spune acesta.

Un subiect politizat

Departamentul de Interne admite că până acum nici măcar nu strângea date clare despre numărul de turiști străini – lucru care se va schimba din ianuarie.

Între timp, republicanii au pregătit deja legislație pentru a transforma taxa într-o regulă permanentă. Inițiativa este susținută de Riley Moore și Ryan Zinke, fost secretar de Interne în primul mandat Trump.

„Președintele Trump și secretarul Burgum pun America pe primul loc, cerând vizitatorilor străini să își plătească partea corectă, în timp ce mențin tarifele actuale pentru americani”, susțin aceștia.