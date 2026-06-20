SUA se impune în fața Chinei printr-un acord cu Kenya privind pământurile rare: Vor exploata un zăcământ de 62 de miliarde de dolari

Statele Unite au încheiat un acord preliminar cu Kenya pentru a accesa unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate de pământuri rare și niobiu din Africa, evaluat la aproximativ 62,4 miliarde de dolari, marcând o victorie strategică pentru Washington în competiția sa tot mai intensă cu China pentru mineralele critice, scrie Africa Business Insider.
Președintele Kenyei, William Ruto, a anunțat acordul la summitului G7 din Franța, subliniind eforturile Kenyei de a remodela modul în care își monetizează resursele naturale.
Acordul se concentrează pe zăcământul Mrima Hill din comitatul Kwale și prevede ca toate mineralele strategice să fie procesate pe plan intern, o schimbare majoră față de exportul tradițional de materii prime.
„Am convenit ca mineralele să fie procesate în Kenya”, a declarat el, în urma discuțiilor cu liderii G7, inclusiv cu președintele american Donald Trump, adăugând că „acordul reflectă o mișcare comună pentru adăugarea de valoare locală, mai degrabă decât pentru exportul de materii prime”.
Lupta globală pentru mineralele esențiale ale Africii se intensifică
Acordul din Kenya evidențiază rivalitatea tot mai mare dintre Statele Unite, China și Rusia pentru bogăția minerală a Africii, în contextul în care puterile globale se întrec în a obține resurse vitale pentru sistemele de energie curată, producția avansată și tehnologiile de apărare.
China rămâne jucătorul dominant în prelucrarea mineralelor și controlul lanțului de aprovizionare în Africa, oferind Beijingului o influență de lungă durată pe piețele globale.
Statele Unite, însă, urmăresc din ce în ce mai mult acorduri bilaterale care prioritizează securitatea aprovizionării și valoarea adăugată internă în țările partenere.
Rusia și-a extins, de asemenea, prezența prin acorduri miniere legate de securitate în țări precum Mali și Republica Centrafricană, unde accesul la concesiuni bogate în resurse a devenit parte a strategiei sale geopolitice mai ample.
Dincolo de Kenya, Washingtonul a urmărit parteneriate similare în domeniul mineralelor critice în Republica Democrată Congo, unde cobaltul și cuprul sunt esențiale pentru producția globală de baterii.
Aceste aranjamente reflectă o schimbare mai amplă din partea guvernelor africane, care solicită procesare locală și o mai mare reținere a valorii.
Pentru Statele Unite, asigurarea pământurilor rare este esențială pentru reducerea dependenței de dominația Chinei în rafinare. China încearcă să mențină această dominație, în timp ce Rusia continuă să se poziționeze ca un partener alternativ pe coridorul de resurse al Africii.
Acordul încheiat de Kenya reflectă o realiniere mai amplă a modului în care bogăția minerală africană este negociată într-o ordine globală din ce în ce mai competitivă.