SUA se impune în fața Chinei printr-un acord cu Kenya privind pământurile rare: Vor exploata un zăcământ de 62 de miliarde de dolari

Acordul se concentrează pe zăcământul Mrima Hill din comitatul Kwale și prevede ca toate mineralele strategice să fie procesate pe plan intern, o schimbare majoră față de exportul tradițional de materii prime.

„Am convenit ca mineralele să fie procesate în Kenya”, a declarat el, în urma discuțiilor cu liderii G7, inclusiv cu președintele american Donald Trump, adăugând că „acordul reflectă o mișcare comună pentru adăugarea de valoare locală, mai degrabă decât pentru exportul de materii prime”.

Lupta globală pentru mineralele esențiale ale Africii se intensifică

Acordul din Kenya evidențiază rivalitatea tot mai mare dintre Statele Unite, China și Rusia pentru bogăția minerală a Africii, în contextul în care puterile globale se întrec în a obține resurse vitale pentru sistemele de energie curată, producția avansată și tehnologiile de apărare.

China rămâne jucătorul dominant în prelucrarea mineralelor și controlul lanțului de aprovizionare în Africa, oferind Beijingului o influență de lungă durată pe piețele globale.

Statele Unite, însă, urmăresc din ce în ce mai mult acorduri bilaterale care prioritizează securitatea aprovizionării și valoarea adăugată internă în țările partenere.