Antena 3 CNN Externe Submarinul britanic cu propulsie nucleară HMS Anson a ajuns în Marea Arabiei. E dotat cu rachete Tomahawk care pot lovi la 1.600 km

Submarinul britanic cu propulsie nucleară HMS Anson a ajuns în Marea Arabiei. E dotat cu rachete Tomahawk care pot lovi la 1.600 km

G.M.
1 minut de citit Publicat la 12:33 22 Mar 2026 Modificat la 12:33 22 Mar 2026
Submarinul britanic cu propulsie nucleară HMS Anson
Submarinul britanic cu propulsie nucleară HMS Anson a ajuns în Marea Arabiei. E dotat cu rachete Tomahawk care pot lovi la 1.600 km.

Submarinul britanic cu propulsie nucleară HMS Anson a ajuns în Marea Arabiei, în contextul amenințării SUA că-și va intensifica operațiunile militare împotriva Iranului.

Nava HMS Anson, un submarin de atac din clasa Astute, cu o lungime de 97 de metri, a plecat din Perth pe 6 martie și se crede că s-a poziționat în nordul Mării Arabiei, scrie Anadolu, care preia Daily Mail, publicație care a citat surse militare.

Submarinul este echipat cu rachete de croazieră Tomahawk Block IV, capabile să lovească ținte terestre la o distanță de aproximativ 1.600 de kilometri, precum și cu torpile grele Spearfish.

Potrivit informațiilor apărute, această desfășurare ar oferi Marii Britanii capacitatea de a lansa lovituri asupra Iranului, în cazul în care conflictul din regiune va escalada.

Ministerul britanic al Apărării a refuzat să confirme poziția submarinului. Un purtător de cuvânt a declarat că guvernul nu oferă detalii despre operațiuni sau desfășurări specifice, adăugând că capacitățile militare din regiune sunt "revizuite constant".

Informația vine după ce Downing Street a confirmat că premierul Keir Starmer a fost de acord ca Statele Unite să folosească baze britanice pentru a lansa atacuri asupra unor obiective iraniene legate de Strâmtoarea Hormuz. Decizia a fost criticată de președintele american Donald Trump, care a spus că Marea Britanie a reacționat "foarte târziu".

×
Etichete: submarin razboi iran Marea Britanie

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close