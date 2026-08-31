Guvernul Suediei a semnat, în prezenţa lui Macron, un contract de 4 miliarde de euro pentru 4 fregate din Franța

1 minut de citit Publicat la 20:30 31 Aug 2026 Modificat la 20:39 31 Aug 2026

Suedia cumpără patru fregate de apărare și intervenție din Franţa. Sursa foto: Getty Images (caracter ilustrativ)

Guvernul suedez a semnat luni un contract în valoare de 4,3 miliarde de euro pentru achiziționarea a patru fregate franceze de apărare și intervenție (FDI), în prezența președintelui Emmanuel Macron și a premierului Ulf Kristersson, la Stockholm, notează Agerpres.

Contractul a fost semnat de către directorul general al Naval Group, Pierre-Eric Pommelet, și directorul Administrației suedeze pentru materiale de apărare (FMV), Mikael Granholm.

Suedia își continuă eforturile de înarmare de la începerea războiului din Ucraina în 2022 și aderarea sa la NATO în 2024.

De asemenea, ministrul francez al forțelor armate Catherine Vautrin și omologul său suedez Pal Jonson au semnat un acord-cadru privind consolidarea cooperării privind apărarea în ''domeniile operațional și industrial''.

''Parafăm o cooperare strategică majoră, reciprocă și ambițioasă'', a declarat președintele francez Emmanuel Macron la bordul fregatei Amiral Ronarc'h, unde a fost semnat acordul, în portul Stockholm.

''Aceasta arată forța și importanța acestui pilon european al apărării și modul în care cooperarea franco-suedeză este pe cale să devină un element esențial al acestui pilon european'', a subliniat Macron.

Franţa a cumpărat avioane din Suedia

El a evidențiat importanța cooperării militare între Paris și Stockholm, amintind că Franța a cumpărat două avioane de supraveghere maritimă Saab, pentru un preț de 1 miliard de euro.

De partea sa, Ulf Kristersson a pus accentul pe capacitățile de apărare aeriană, în special în materie balistică, pe care le vor oferi cele patru fregate.

''Fregatele devin platforme mobile ce oferă Suediei o capacitate de apărare aeriană cu rază lungă în mare și o protecție contra rachetelor balistice'', a subliniat șeful guvernului suedez, dând ca exemplu provocarea întâmpinată de Ucraina din cauza loviturilor forțelor ruse.