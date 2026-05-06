"Banii din fondul post-COVID de sute de miliarde de euro, utilizați cu transparență insuficiență de statele UE". Raportul ECA

Curtea Europeană de Conturi a constatat o transparență insuficientă în utilizarea fondurilor din Mecanismul de Redresare și Reziliență constituit de Comisia Europeană. Au fost auditate 10 țări, inclusiv România. Foto: Getty Images

Fondul creat de Uniunea Europeană și destinat redresării în urma pandemiei de COVID - cunoscut drept Mecanismul de redresare și reziliență, MRR - este afectat de un "nivel insuficient" de trasabilitate și de transparență a cheltuielilor, arată un nou raport al Curții de Conturi Europene, ECA, citat de Agerpres.

Potrivit instituției citate, informațiile publice cu privire la destinatarii banilor, la costurile efective ale măsurilor și la rezultatele obținute sunt insuficiente.

Magistrații ECA au studiat utilizarea fondurilor în zece state - Austria, Bulgaria, Estonia, Franța, Germania, Letonia, Malta, Țările de Jos, România și Spania - până la beneficiarii finali, însemnând companii și cetățeni.

În toate țările auditate, banii pot fi urmăriți însă, în practică, strângerea informațiilor se dovedește uneori foarte dificilă.

Raportul critică în special incapacitatea Franței de a furniza numele unei părți din beneficiarii acestui plan de redresare.

Autoritățile franceze au răspuns Curții că "era prea greu" din punct de vedere administrativ să colecteze informații despre beneficiarii finali și sumele plătite.

ECA: Constatările vin în timp ce se negociază bugetul multianual al UE, inspirat din MRR

"Constatările critice ale auditorilor vin într-un moment în care legiuitorii negociază următorul buget pe șapte ani al UE, care se inspiră din modelul de cheltuieli al MRR, al 'finanțării nelegate de costuri'.

Trasabilitatea și transparența sunt vitale pentru protecția finanțelor UE. Ele permit urmărirea fluxului de bani de la sursă la destinație și oferă cetățenilor informații clare cu privire la destinația banilor și la scopul în care sunt utilizați", se spune în comunicatul ECA.

MRR finanțează reforme și investiții pe baza atingerii unor jaloane și ținte predefinite.

A fost pentru prima dată când UE a recurs, pe o scară atât de largă, la un model de finanțare care nu este legat de costuri.

ECA: Nu avem o imagine completă a cheltuielilor prin MRR. Cetățenii își pierd încrederea în finanțele publice

"Cetățenii au mai puțină încredere în finanțele publice dacă banii nu sunt cheltuiți în deplină transparență.

Nu avem o imagine completă a modului în care sunt utilizate fondurile MRR. Cetățenii au dreptul să știe cum sunt utilizate fondurile publice, cine primește fondurile și ce sumă este cheltuită efectiv.

Aceste lacune în materie de transparență ale MRR nu ar trebui să se repercuteze asupra bugetelor viitoare ale UE", a declarat Ivana Maletic, membră Curții de Conturi Europene, care a condus auditul fondurilor din MRR.

Auditorii au constatat că, într-o anumită măsură, fondurile pot fi urmărite, însă imaginea rămâne incompletă.

În ceea ce privește trasabilitatea, ECA a notat că țările respectă, în general, cerințele de reglementare și majoritatea pot urmări plățile din MRR de la sursă până la utilizarea finală.

Cu toate acestea, nu toate statele colectează în mod sistematic datele necesare și, în unele cazuri, informațiile sunt furnizate numai la cerere, ceea ce duce la întârzieri care se pot prelungi pe parcursul mai multor luni.

Potrivit ECA, aceasta înseamnă că informațiile își pierd din utilitatea lor pentru răspunderea de gestiune și pentru analiză.

ECA: Lipsa informațiilor afectează capacitatea Comisiei Europene de a evalua cum au fost utilizate fondurile

Comisia Europeană nu colectează date privind sumele efective plătite pentru diferitele măsuri din cadrul MRR, nici măcar atunci când statele membre dețin astfel de date.

"Această lipsă de informații subminează capacitatea Comisiei de a evalua dacă statele membre au utilizat în mod eficient fondurile MRR (...) Deși au existat cazuri în care unele măsuri au implicat depășiri de costuri, în mai multe țări costurile efective pentru majoritatea măsurilor finalizate din eșantionul auditorilor au fost mai mici decât se estimase", a subliniat ECA.

Curtea a avertizat, în context, că dacă această tendință va continua, finanțarea totală primită de un stat membru din MRR riscă să nu se apropie în mod rezonabil de costurile efective.

În ceea ce privește transparența, normele în materie ale MRR nu prevăd publicarea întregului flux al fondurilor, precizează ECA.

ECA: Lista marilor destinatari finali nu reflectă utilizarea globală a banilor

"Chiar dacă toate statele membre publică lista obligatorie a celor mai mari 100 de destinatari finali, aceasta nu reflectă în mod corespunzător utilizarea globală a banilor.

În primul rând, organismele publice, cum ar fi ministerele, reprezintă mai mult de jumătate din beneficiari, iar statele membre nu sunt obligate să publice plățile suplimentare pe care aceste autorități le efectuează către contractanți prin intermediul achizițiilor publice.

Asta înseamnă, în mod efectiv, că astfel de informații nu sunt publicate.

În al doilea rând, niciuna dintre cele 10 țări verificate de auditori nu a publicat mai mult decât numărul minim cerut, de 100 de destinatari în listele lor.

Informațiile publice cu privire la cine beneficiază în ultimă instanță de MRR și în ce cuantum sunt, prin urmare, incomplete", a conchis instituția citată.

Valoarea totală maximă a fondurilor MRR depășește 700 de miliarde de euro

MRR este un program cu caracter excepțional, creat în februarie 2021, cu scopul de a ajuta țările din UE să se redreseze în urma pandemiei de COVID-19 și să construiască economii reziliente.

El este pus în aplicare sub gestiunea directă a Comisiei Europene, care poartă și răspunderea finală.

Valoarea totală maximă a MRR este de 723,8 miliarde de euro.

Până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, Comisia angajase 577 de miliarde de euro (360 de miliarde de euro sub formă de granturi și 217 miliarde de euro sub formă de împrumuturi) pentru toate cele 27 de state membre.

MRR finanțează măsuri în domenii precum tranziția verde și tranziția digitală și se va încheia în august 2026, în timp ce plățile către statele membre vor putea fi efectuate până la sfârșitul acestui an.