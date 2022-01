Imagini terifiante din taberele terorii din China, unde suspecți de COVID sunt înghesuiți în containere minuscule

Țara comunistă încearcă să eradice virusul, în ciuda avertismentelor că varianta Omicron, mai contagioasă, face imposibilă o strategie Zero COVID, chiar și cu măsurile drastice folosite de Beijing.

În prezent, un total de 20 de milioane de oameni sunt închiși în casele lor în China, după ce orașele Anyang și Yuzhou s-au alăturat celor 13 milioane din Xi'an în carantină. Oamenii nu au voie să-și părăsească locuințele nici măcar pentru a cumpăra alimente.

Anyang, care găzduiește 5,5 milioane de oameni, a fost închis luni seara după ce au fost raportate două cazuri de variantă Omicron - iar unii rezidenți ai orașelor închise au declarat pentru BBC că au făcut parte dintr-un „mare transfer” de mii de oameni către taberele pentru suspecții de COVID.

Se crede că femei însărcinate, copiii și bătrâni se numără printre cei trimiși în lagărele din Xi'an.

Filmări distribuite online arată oameni în cutii minuscule mobilate cu un pat de lemn și o toaletă, unde sunt forțați să rămână până la două săptămâni.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

