Căpitanul unei echipe britanice de rugby, numit "prostituată" de o publicație americană

Articolul conținând cuvântul "prostituată" în titlu, cu referire la jucătorul Tom Youngs, era pe site inclusiv la ora publicării acestei știri în România (foto principală și galerie).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Gafa pare să fi fost favorizată de termenul de specialitate care desemnează poziția pe care evoluează Youngs la echipa din Leicester.

Postul se numește "hooker". În nomenclatorul românesc de rugby, echivalentul este "taloneur".

Un taloneur, de regulă purtător al tricolului cu numărul 2, este cel care aruncă mingea în tuşă pentru prinzători și are rolul de a recupera balonul în grămezi, agățându-l cu piciorul şi trăgându-l în terenul său.

În argoul anglo-saxon, "hooker" înseamnă, însă, "prostituată".

BBC mai notează că publicația americană i-a greșit și numele lui Youngs, scriindu-l "Youth".

Jucătorul britanic, care este și căpitanul echipei, urma să se prezinte, joi, în fața unui comitet disciplinar independent, după incidentele care au urmat unei înfrângeri la Bristol.

Fanii rugby-ulului notează că Insider Voice nu este la prima gafă în materie de termeni sportivi.

În urmă cu mai multe săptămâni, publicația a folosit un termen argotic pentru "prostituată" într-un articol care relata retragerea unui alt jucător ce evolua pe postul de "hooker".

Recidiva celor de la Insider Voice a fost rostogolită pe rețelele sociale de fanii rugby-ului și ironizată copios.

"În pofida relatărilor, vă pot confirma că Tom Youngs nu și-a schimbat cariera către cea mai veche meserie din lume", a scris un internaut pe Twitter.

Contrary to reports, I can confirm Tom Youngs has not had a career change to the world’s oldest profession.