Trenurile, noua țintă a Rusiei în Ucraina: „Lovesc exact acolo unde se adună oamenii. În curând nu vom mai avea cu ce circula”

3 minute de citit Publicat la 08:49 15 Noi 2025 Modificat la 09:08 15 Noi 2025

Într-o țară atât de mare precum Ucraina, calea ferată este vitală. Foto: Getty Images

Numărul atacurilor asupra infrastructurii feroviare din Ucraina a crescut de trei ori din iulie până acum, a declarat un ministru ucrainean, în condițiile în care Moscova încearcă să paralizeze unul dintre cele mai importante sisteme logistice ale țării.

Oleksii Kuleba, vicepremier responsabil de infrastructură, a afirmat că de la începutul anului 2025 pagubele provocate căilor ferate se ridică la 1 miliard de dolari, potrivit The Guardian.

„Dacă ne uităm doar la ultimele trei luni, atacurile au crescut de trei ori”, a spus Kuleba. „De la începutul anului au avut loc 800 de atacuri asupra infrastructurii feroviare și au fost avariate peste 3.000 de obiective. Ce vedem clar în această escaladare este că țintesc trenurile, în special încercând să-i ucidă pe mecanicii de locomotivă”.

Într-o țară atât de mare precum Ucraina, calea ferată este vitală. Rețeaua feroviară transportă peste 63% din marfa țării - inclusiv exporturile de cereale - și 37% din traficul de pasageri, potrivit serviciului național de statistică. Ajutorul militar venit din străinătate ajunge de cele mai multe ori tot pe calea ferată.

Niciun aeroport civil nu este operațional de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, astfel că majoritatea celor care intră sau ies din țară - inclusiv liderii străini aflați în vizită - călătoresc cu trenul.

„Nu este vorba doar despre numărul atacurilor, ci și despre modul în care procedează forțele ruse”, a explicat Oleksandr Pertsovskyi, șeful companiei feroviare de stat Ukrzalizniția. „Acum, având drone Shahed cu precizie ridicată, lovesc direct locomotivele”.

Pentru a întări apărarea rețelei feroviare, Ucraina dotează trenurile cu sisteme electronice de bruiaj împotriva dronelor și formează echipe dedicate de apărare antiaeriană din rândul personalului feroviar.

„Rușii lovesc exact acolo unde se adună oamenii”

La începutul anului, clădirea principală a gării din Lozova, regiunea Harkov, a fost grav avariată într-un atac cu dronă. Alte atacuri au avariat liniile de cale ferată. Cu toate acestea, oamenii continuă să stea la coadă pentru bilete și să urce în trenurile care circulă spre toate zonele țării.

„Era noapte și toată lumea dormea”, povestește Tetyana Tkacenko, șefa gării. „M-am trezit din cauza unei explozii uriașe. Locuiesc foarte aproape. S-a întâmplat la ora 2.44. În gară erau cinci trenuri. Primul dintre ele, un tren suburban, trebuia să plece peste două ore. „Era clar că vizau gara. Au vrut să lovească aici. Și au reușit”.

Tkacenko arată zonele avariate: un peron distrus, sala principală de așteptare închisă, fațada arsă și prăbușită pe alocuri. Pe un peron neutilizat, metalul contorsionat stă în grămezi.

De ce a fost vizată gara? „Lozova este un nod feroviar important”, explică ea. „De aici poți merge în patru direcții: spre Dnipro, Sloviansk, Poltava și Harkov”.

Liniile sunt folosite pentru transport de pasageri, marfă și operațiuni militare, inclusiv evacuarea soldaților răniți de pe frontul de est.

„Pericolul acum este foarte mare”, spune Tkacenko. „Rușii lovesc exact acolo unde se adună oamenii și vor să distrugă șinele și locomotivele. Vor să pună la pământ liniile de înaltă tensiune”.

„În curând nu vom mai avea cu ce circula”

Oleksandr Podvarchansky, responsabil cu întreținerea căii ferate în zona Lozova, explică ce se întâmplă la alarmă aeriană: „Scopul principal este să salvăm vieți. La fiecare alertă, ne adăpostim în buncăre. Dacă un tren se află pe traseu, îl ducem la cea mai apropiată gară, ca oamenii să se poată evacua”.

Potrivit lui Kuleba, Rusia urmărește trei obiective: distrugerea logisticii Ucrainei din sud pentru a bloca accesul mărfurilor la porturi; perturbarea transportului feroviar din apropierea frontului, în regiuni precum Cernihiv și Sumî; și „distrugerea totală” a Donbasului, inima industrială a țării.

Rețeaua feroviară a mai fost vizată și de alerte false cu bombă, inclusiv asupra unui tren internațional recent. Puțini oficiali se îndoiesc că Rusia se află în spatele acestora.

Deși șinele pot fi reparate relativ rapid - uneori în doar o zi - avarierea locomotivelor și a trenurilor ridică probleme mult mai grave.

Într-un interviu pentru Associated Press, Serhii Beskrestnov, expert ucrainean în domeniul dronelor, a explicat că trenurile sunt ținte vulnerabile, deoarece se deplasează lent și pe rute previzibile.

Pe măsură ce raza de acțiune a dronelor rusești crește și tehnologia se perfecționează, tot mai multe porțiuni ale rețelei feroviare intră în raza lor. „Dacă rușii continuă să lovească locomotive diesel și electrice, va veni un moment în curând când șinele vor fi intacte, dar nu vom mai avea cu ce circula pe ele”, a spus Beskrestnov.