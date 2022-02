Trimisul special Antena 3 în Ucraina, date în timp real de pe linia frontului | "Este ziua doi de război, un război pe care Rusia l-a pornit asupra țării vecine pașnice"

Trimisul nostru special Antena 3, Cristi Popovici, vă oferă imagini şi informaţii, în exclusivitate la Antena 3, după bombardamentele care au avut loc seara trecută în capitala Ucrainei.

Un bloc de la periferia Kievului a fost afectat în totalitate.

"Am plecat de la hotel, am dat un tur al Kievului pustiu peste tot şi am ajuns undeva la periferie, la vreo 15 kilometri de centru, aici unde noaptea trecută au căzut rachete. Din ce ne-au povestit martorii, a fost interceptat ceva, o rachetă, un elicopter, nu se ştie ce, şi, din ricoşeu, a nimerit în blocul pe care îl vedeţi şi dumneavoastră. Sunt distruse mai multe apartamente, opt oameni au fost răniţi. Din ce ne-au povestit localnicii, nu a murit nimeni, însă oamenii sunt la spital. Bombardamentele în Kiev au început din nou, la 4:20. Acest bloc a fost zguduit efectiv din temelii.

Experţii spuneau că ruşii intenţionează şi atacă obiective militare, obiective strategice, dar vedem că în incursiunea lor, cad victime şi foarte mulţi civili. Rachetele şi obuzele pe care le trimit în acele obiective militare ricoşează, sau sunt deviate de apărarea ucraineană, în obiectivele civile.

Sunt militari care păzesc intrarea, sunt civili cu veste antiglonţ. Oamenii sunt speriaţi. Sunt militari la intrarea în fiecare bloc, la fiecare scară.

Noaptea trecută au fost focuri peste tot în periferia Kievului şi în oraşele mari din Ucraina (...) Totul arată efectiv ca după o explozie de atentat. Blocul este distrus în totalitate. Este un bloc cu 30-40 de apartamente care a fost făcut bucăţi (...)

Aceasta este imaginea războiului, acesta este realitatea. Clădiri distruse, bombe, rachete, alarme care sună în miez de noapte. Este ziua doi de război, un război pe care Rusia l-a pornit asupra țării vecine pașnice.

Oamenii se aşteaptă la zile, săptămâni de război. Preşedintele Zelenski a făcut apel la populaţie şi se dau tot felul de decrete prin care lumea este chemată la arme. Bărbaţilor până în 60 de ani le este interzis să părăsească ţara. Bărbaţii sunt ţinuţi în ţară şi la nevoie sunt chemaţi dacă va avea loc o invazie terestră

Luptaţi pentru patria mamă. Aşa este îndemnul autorităţilor pe toate canalele de comunicare", a transmis Cristi Popovici, în exclusivitate pentru Antena 3.

