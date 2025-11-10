Trump i-a grațiat pe Rudy Giuliani și pe alți zeci de aliaţi politici

1 minut de citit Publicat la 13:23 10 Noi 2025 Modificat la 14:14 10 Noi 2025

Grațierile prezidențiale se aplică doar infracțiunilor federale, nu și celor statale sau locale. Foto: Getty Images

Procurorul specializat în graţieri din Departamentului de Justiţie, Ed Martin, a anunţat luni că Donald Trump a graţiat zeci de aliaţi politici, "pentru spirjinul sau implicarea lor în presupusele planuri de anulare a alegerilor prezidenţiale din 2020". Printre persoanele graţiate se află şi avocații lui Trump, Rudy Giuliani şi Sidney Powell, dar și fostul șef de cabinet al președintelui, Mark Meadows, scrie CNN.

"Această proclamație pune capăt unei grave nedreptăți naționale comise asupra poporului american în urma alegerilor prezidențiale din 2020 și continuă procesul de reconciliere națională", se arată în document, care poartă data de 7 noiembrie și este semnat de președinte.

Breaking: President Trump pardoned the 2020 Alternative Electors.



Thank you: @POTUS for allowing me, as U.S. Pardon Attorney, to work with @WhiteHouse, along with @AGPamBondi, @DAGToddBlanche & SG John Sauer, to achieve your intent—let their healing begin. #Federalist74 ⚖️ pic.twitter.com/rDOtgpapCB — Ed Martin (@EdMartinDOJ) November 10, 2025

Textul include o "grațiere completă, necondiționată și definitivă" pentru toți cei menționați, inclusiv pentru unii dintre coacuzații lui Trump care au fost inculpați în Georgia pentru tentativa de a submina rezultatul alegerilor din 2020.

Grațierile prezidențiale se aplică doar infracțiunilor federale, nu și celor statale sau locale. De asemenea, documentul precizează în mod explicit că grațierea nu se aplică președintelui Trump. CNN a contactat Casa Albă și biroul lui Martin pentru comentarii.

Tot săptămâna trecută, președintele a acordat grațiere unui ofițer de poliție pensionar din New York, condamnat în 2023 pentru urmărirea unei familii din New Jersey în numele guvernului chinez.

Trump l-a grațiat, de asemenea, pe fostul jucător din Liga Majoră de Baseball, Darryl Strawberry, pentru o acuzație de evaziune fiscală din 1995.