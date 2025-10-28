Trump ar vrea al treilea mandat dar exclude să-l obțină prin „schema vicepreședintelui”. Bannon spune că „există un plan”

Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat din nou să excludă că va încerca să obțină un al treilea mandat neconstituțional, dar a precizat că nu are de gând să folosească schema prin care ar candida la vicepreședinție pentru a exploata clauza de succesiune la președinția SUA, relatează BBC.

Donald Trump a declarat că „i-ar plăcea mult” să aibă un al treilea mandat la Casa Albă, deși acest lucru este interzis în mod explicit de amendamentul al 22-lea la Constituția Statelor Unite.

Al 22-lea amendament, adoptat în 1951, prevede că „nicio persoană nu poate fi aleasă președinte al Statelor Unite de mai mult de două ori”.

Totuși o idee care circulă în cercurile MAGA este aceea ca Trump să exploateze clauza de succesiune a președinției – ea prevede că în cazul în care președintele în funcție demisionează sau nu-și mai poate exercita funcția din diverse alte motive, inclusiv decesul, funcția este preluată automat de vicepreședinte până la finalul acelui mandat.

S-a vehiculat, astfel, ideea că Trump ar putea candida pentru vicepreședinte în 2028, urmând ca președintele ales împreună cu el să demisioneze în prima zi de mandat pentru ca Trump să acceadă din nou în funcția supremă.

Totuși, o astfel de mișcare complicată ar duce cu siguranță la contestații juridice. Amendamentul al 12-lea la Constituția SUA prevede că o persoană ineligibilă să fie aleasă președintele SUA, este ineligibilă să fie aleasă vicepreședinte, de asemenea.

Susținătorii lui Trump susțin că exprimarea neclară din textul celor două amendamente ar lăsa portița deschisă ca Trump să ajungă la Casa Albă și pentru al treilea mandat.

Bannon spune că are un „plan”. Trump nu exclude

Totuși, Trump a respins această idee, luni, în timpul călătoriei sale spre Japonia, la bordul Air Force One. Când a fost întrebat de jurnaliști cu privire la această ipoteză, președintele american a spus că ideea este „prea iscusită” și că „nu ar fi corect” să facă așa ceva.

Rămâne neclar care ar fi metoda pe care vrea să o folosească pentru a obține cel de-al treilea mandat la Casa Albă. Săptămâna trecută, Steve Bannon, ideolog MAGA și fost strateg al lui Trump a spus că „există un plan” pentru ca Trump să rămână la Casa Albă și după 2028.

„Trump o să fie președinte și în ’28, iar oamenii ar face bine să se obișnuiască cu asta. La momentul potrivit, vom face public planul”, a spus Bannon.

Trump a spus că „i-ar fi permis” să candideze pentru funcția de vicepreședinte în 2028, dar că nu o va face.

„Nu cred că oamenilor le-ar plăcea. Ar fi prea iscusit, nu ar fi corect”.

Cu privire la posibilitatea unui al treilea mandat neconstituțional, Trump a spus – „Nu prea m-am gândit la asta, dar am cele mai bune rezultate în sondaje”. În ciuda acestei declarații, președintele american face frecvente referiri la posibilitatea de a candida din nou – în timpul unei întâlniri cu liderii democrați din Congres, Hakeem Jeffries și Chuck Schumer, Trump a așezat o șapcă inscripționată cu textul „Trump 2028” în Biroul Oval, pentru a-i provoca și enerva pe aceștia.

În declarația din Air Force One, Trump a vorbit din nou de Marco Rubio și de JD Vance ca fiind posibili succesori ai săi la alegerile din 2028. El i-a numit pe cei doi „invincibili”.