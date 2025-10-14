Trump către Orban: Ești fantastic. Mulți nu sunt de acord, însă doar ce spun eu contează. Dacă mai ții alegeri, vei învinge și mai clar

1 minut de citit Publicat la 00:15 14 Oct 2025 Modificat la 00:19 14 Oct 2025

Donald Trump și-a exprimat convingerea că Viktor Orban va câștiga electoral la un scor și mai mare, dacă în Ungaria vor mai avea loc alegeri. Foto: Getty Images

Cu ocazia summit-ului de la Sharm el-Sheikh, președintele SUA, Donald Trump, a avut mai multe momente în care și-a nominalizat și lăudat aliații apropiați, inclusiv pe cei din Uniunea Europeană, remarcă CNN.

Astfel, înainte de discursul său, el a abordat-o pe șefa guvernului italian, Giorgia Meloni.

"Cine e femeia asta frumoasă?", a spus Trump, în timp ce dădea mâna cu ea.

Cei doi s-au așezat apoi pentru poză, iar liderul american părea că nu vrea să-i mai dea drumul lui Meloni.

El a spus despre șefa guvernului de la Roma că este "un politician de mare succes".

Liderul Statelor Unite a avut cuvinte la superlativ și despre premierul Ungariei, Viktor Orban.

"Ești fantastic. Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează", i-a spus Trump lui Orban, după care a adăugat:

"L-am susținut la ultimele alegeri și a câștigat la o diferență de 28 de puncte...Te vei descurca și mai bine de astă dată, dacă vor mai avea alegeri".

Nu este clar dacă liderul de la Washington chiar se îndoiește că vor mai avea vreodată loc alegeri în Ungaria, însă legile și calendarul electoral din această țară prevăd un nou scrutin legislativ în luna aprilie a anului viitor.

La summit-ul din Egipt, președintele SUA l-a numit și pe Mark Carney, premierul actual al Canadei, țară pe care, la începutul mandatului său, intenționa s-o anexeze, conform propriilor sale declarații.

"Apropo, unde e Canada? (Premierul Carney) a spus 'Vreau să fiu acolo' (la summit). Știa de importanța lui. Foarte mulți au realizat asta", a continuat Trump.

Presa internațională notează că, timp de câteva minute, președintele american le-a mulțumit personal mai multor lideri, precum cei din Egipt, Pakistan, Ungaria și Uniunea Europeană.

"Am făcut ceva cu adevărat unic și foarte special. Este, probabil, cel mai bogat și mai puternic grup de națiuni reunite vreodată, ceea ce este un lucru important. Am realizat împreună în ultimele zile o schimbare care este cu adevărat istorică", a afirmat el, cu referire la planul de pace care urmează să fie implementat în Gaza.