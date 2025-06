Trump compară atacurile aeriene americane asupra Iranului cu bombardamentul atomic de la Hiroshima. Ce arată noile imagini din satelit

Noi imagini din satelit, la situl nuclear Fordo, suprinse de Maxar pe 24 iunie. Acestea arată noi cratere ale unui atac aerian la intrarea în Uzina de Îmbogățire a Combustibilului Fordo. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA Donald Trump a comparat, miercuri, atacurile americane asupra Iranului cu decizia țării sale de a lansa bombe atomice asupra Japoniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Acea lovitură a pus capăt războiului. Acea lovitură a pus capăt războiului. Nu vreau să dau exemplul Hiroshimei, nu vreau să dau exemplul Nagasaki, dar în esență a fost același lucru care a pus capăt războiului. Dacă nu am fi eliminat asta, s-ar fi luptat chiar acum”, a declarat Trump.

Peședintele SUA a declarat, de asemenea, că informațiile obținute în urma atacurilor asupra amplasamentelor nucleare iraniene sunt neconcludente, dar a sugerat că pagubele ar fi putut fi grave.

„Informațiile au fost foarte neconcludente. Informațiile spun că nu știm. Ar fi putut fi foarte grave. Asta sugerează informațiile”, a declarat Trump reporterilor înainte de întâlnirea cu liderii mondiali la summitul NATO.

„A fost foarte grav. A existat o distrugere totală”, a adăugat el. În aceleași remarci, el a spus că atacul asupra Iranului a fost „devastator”.

Trump: „Eu cred că a fost o distrugere totală. Nu au avut timp să mute uraniul de acolo”

Întrebat despre informațiile publicate de CNN, care a citat surse din serviciile de intelligence americane care au redactat un raport în care se arată că programul iranian nuclear a fost doar încetinit cu cel mult câteva luni, Trump a declarat: „Au făcut un raport. L-aș putea ruga pe Pete să vorbească despre asta, pentru că departamentul lui a întocmit raportul. Chiar nu știu. Cred că Israelul ne va informa foarte curând, pentru că Bibi va avea oameni implicați direct în toată situația. Din ce auzim, a fost o distrugere totală.”

„Când te uiți la suprafața terenului, să nu uităm, flacăra este subterană, dar tot ce era deasupra, dacă privești imaginile dinainte și de după, totul de deasupra este complet ars, copacii, tot. Mai e o clădire, dar e o clădire scufundată adânc în granit, așa că focul a trecut pe deasupra. Eu cred că a fost o distrugere totală.

Cred că n-au avut nicio șansă să scoată ceva de acolo pentru că am acționat rapid. Dacă ar fi durat două săptămâni, poate, dar este foarte greu să scoți acel tip de material. Foarte greu și foarte periculos pentru ei. În plus, știau că venim. Iar dacă știu că venim, nu vor fi acolo jos”, a spus Trump despre posibilitatea ca iraninenii să mute uraniul îmbogățit de la Fordo. „Ultimul lucru pe care și-l doresc acum este să îmbogățească ceva. Vor să-și revină. Și nu le vom permite asta, în primul rând militar. Cred că vom ajunge, într-un fel, să avem o relație cu Iranul. Așa o văd. Uitați, am avut o relație în ultimele patru zile.

Au fost de acord cu încetarea focului. Și a fost un acord echilibrat. Ambele părți au spus "ajunge". Ambele. Dar nu, nu vor face asta. Ultimul lucru pe care vor să-l facă este să îmbogățească uraniu. Nu se gândesc la asta, nu... vă puteți imagina că, după toate acestea, s-ar apuca să spună "hai să facem o bombă"? Poate că într-o zi, în viitor, cineva care va fi în locul nostru va spune "nu faceți asta". Și poate nici atunci nu o vor face. Nu știu. Dar nu vor avea o bombă, și nu vor îmbogăți uraniu. Și noi credem că tot materialul este încă acolo jos. Nu credem că au avut suficient timp, pentru că este foarte dificil să-l scoți. Nu e ca și cum ai muta un pachet sau ai rula acest covor și l-ai duce. E foarte greu. E foarte periculos de făcut. Noi credem că e tot acolo jos. A fost o victorie uriașă, o lovitură majoră. Și tocmai din acest motiv, nu cred că se aflau acolo jos, pentru că știau că venim. Când știu că venim, nu se duc acolo, în subteran, la 30 de etaje adâncime.

Deci, eu cred că a fost o victorie uriașă pentru toată lumea, inclusiv pentru Iran. Uitați, ei au o țară, au petrol, sunt oameni foarte inteligenți și pot să-și revină. Israelul a fost lovit foarte tare, mai ales în ultimele câteva zile. Israelul a fost lovit foarte serios. Rachetele balistice, au distrus o mulțime de clădiri. Și s-au descurcat excelent. Bibi Netanyahu ar trebui să fie foarte mândru de el. Chiar s-au descurcat foarte bine”, a mai declarat Donald Trump.

Bombardamentele cu aparate B-2 și bombe anti-buncăr GBU-57 au reușit, probabil, doar să întârzie acest program cu câteva luni, arată o evaluare preliminară a serviciilor de informații americane, conform CNN, care citează în acest sens trei persoane la curent cu subiectul.

Evaluarea a fost realizată de Agenția de Informații a Departamentului Apărării din SUA.

Ea se bazează pe o analiză a pagubelor provocate de bombardamente derulată de Comandamentul Central al SUA, CENTCOM.

Anterior informațiilor despre evaluare, vicepreședintele american JD Vance a admis că e posibil ca SUA să nu fi lichidat stocurile iraniene de uraniu, dar a minimalizat problema, susținând că în prezent Teheranul nu mai poate îmbogăți materialul fisionabil.