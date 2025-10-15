Trump: "Israelul va relua luptele în Gaza de îndată ce le dau voie, dacă Hamas nu respectă acordul". Reacția grupării palestiniene

Distrugeri ample în Khan Younis, Gaza. Imagine surprinsă după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului între Israel și Hamas. Foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, pentru CNN, că ia în calcul să permită Israelului să reia acțiunile militare în Gaza dacă gruparea Hamas nu respectă acordul de încetare a focului.

"Cu Hamas, lucrurile se vor lămuri rapid. Israelul va reveni pe străzile din Gaza de îndată ce îi voi permite. Dacă israelienii pot intra acolo să-i bată, o vor face. A trebuit să-i opresc. Am avut o discuție clară cu Bibi (Netanyahu) în acest sens", a spus Trump.

În discuția cu CNN, președintele SUA și-a exprimat opinia că, în prezent, Hamas "elimină bandele violente" din Gaza.

El a fost întrebat în legătură cu relatările conform cărora militanții îi execută pe civili.

"Mă documentez în legătură cu asta. Ar putea fi vorba și de bande", a răspuns Trump.

De asemenea, liderul de la Washington a fost întrebat ce se va întâmpla dacă militanții refuză să depună armele.

"Mă voi gândi la asta", a fost răspunsul său.

Hamas anunță că a returnat toate cadavrele ostaticilor pe care le-a putut găsi

Aripa armată a grupării Hamas a anunțat, miercuri, că a returnat toate cadavrele ostaticilor decedați pe care a reușit să le recupereze până în prezent.

Potrivit grupării, rămășițele nerecuperate vor necesita eforturi ample și echipamente speciale pentru a fi găsite.

Gruparea a mai transmis că este angajată față de respectarea acordului de încetare a focului și că "depune mari eforturi" pentru a închide acest punct din planul de pace.

"Rezistența și-a îndeplinit angajamentul față de acord prin predarea tuturor prizonierilor israelieni vii aflați în custodia sa, precum și a cadavrelor la care a putut avea acces.

În ceea ce privește cadavrele rămase, acestea necesită eforturi extinse și echipamente speciale pentru recuperarea și extragerea lor. Depunem eforturi mari pentru a închide acest dosar", se spune în declarația Hamas.

Presa internațională notează că, miercuri, Crucea Roșie a primit două sicrie cu ostatici decedați, informația fiind confirmată de armata israeliană.

Într-o declarație separată, aripa militară a Hamas a confirmat că a predat cadavrele a doi ostatici israelieni Crucii Roșii în Gaza.