Trump, avertisment de ultimă oră pentru Hamas: "Cei morți nu au fost returnați așa cum s-a promis. Faza a 2-a începe acum!"

2 minute de citit Publicat la 21:00 14 Oct 2025 Modificat la 21:28 14 Oct 2025

Donald Trump a avertizat Hamas că "lucrurile nu sunt gata", după ce gruparea palestiniană a returnat doar câteva din cele 28 de cadavre ale ostaticilor israelieni. Foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat marți seară, pe Truth Social, un mesaj adresat grupării palestiniene Hamas, după ce autoritățile israeliene au semnalat că militanții islamiști au restituit doar câteva dintre cadavrele celor 28 de ostatici.

Mesajul, scris parțial cu majuscule și redat ca atare mai jos subliniază faptul că Hamas nu și-a respectat promisiunea de a restitui toate cadavrele ostaticilor morți în Gaza.

"TOȚI CEI DOUĂZECI DE OSTATICI S-AU ÎNTORS ȘI SE SIMT BINE, DAT FIIND CE AU ÎNDURAT . O mare povară a fost înlăturată, dar LUCRURILE NU SUNT ÎNCĂ REZOLVATE. CEI MORȚI NU AU FOST RETURNAŢI, AȘA CUM S-A PROMIS! Faza a doua începe CHIAR ACUM!!! Președintele DJT".

Expresia "Faza a doua începe chiar acum" poate fi citită ca o avertizare la adresa Hamas, în condițiile în care prima etapă a acordului de pace prevede returnarea tuturor ostaticilor israelieni, vii și morți, către autoritățile statului evreu.

Hamas a anunţat că va preda în cursul serii de marţi corpurile altor patru ostatici decedați

Anterior în cursul zilei, Hamas i-a anunțat pe mediatori că va începe altor patru cadavre de ostatici către Israel marţi seară, la ora 22:00, potrivit celor declarate de un oficial implicat în operațiune și citat de Times of Israel.

Anunțul Hamas vine în condițiile unei situații extrem de tensionate, în care Israelul amenință cu represalii în eventualitatea încălcării acordului încheiat la presiunea SUA.

Anterior, oficiali israelieni au comunicat că punctul de trecere Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, va rămâne închis cel puțin până miercuri, iar fluxul de ajutoare către enclava palestiniană va fi redus, pentru a pune presiune pe gruparea islamistă să predea corpurile pe care încă le deține.

Luni, Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de ostatici israelieni în viață, în schimbul a numeroși deținuți palestinieni încarcerați pe teritoriul statului evreu.

De asemenea, Hamas a returnat luni doar patru dintre cele 28 de cadavre de ostatici, stârnind indignarea familiilor acestora

Ei au acuzat gruparea de încălcarea acordului și au cerut guvernului israelian să ia măsuri mai ferme.

Ostaticii decedați, un subiect sensibil în Israel

Chestiunea ostaticilor decedați este deosebit de sensibilă în societatea israeliană și reamintește de cazuri anterioare ale unor soldați evrei dispăruți și despre care nu se mai știe nimic de ani de zile.

Este cazul locotenentului Hadar Goldin, care a fost ucis, cadavrul său fiind luat de Hamas în timpul războiului de șapte săptămâni din Gaza, din 2014.

Corpul neînsuflețit nu a fost niciodată predat și este acum inclus printre cei 48 de ostatici vii și morți ceruți de Israel.

Familia lui Goldin a militat timp de ani pentru returnarea cadavrului, invocând angajamentul statului evreu de a nu-și abandona combatanții căzuți.

Un alt caz celebru este al pilotului militar Ron Arad. Acesta a fost capturat după ce avionul său a fost doborât deasupra Libanului, în 1986.

Aproape patru decenii mai târziu, dispariția sa nerezolvată încă provoacă suferință în Israel, amintește CNN

Rețeaua TV notează că unul dintre cei mai apropiați confidenți ai lui Netanyahu, Natan Eshel, a scris săptămâna trecută un mesaj către un grup de jurnaliști, referindu-se la negocierile din Gaza.

Eshel a afirmat atunci că "vor fi câteva cazuri de tip Ron Arad", indicând astfel că actualul cabinet israelian estimează că trupurile unor ostatici nu vor fi niciodată returnate.