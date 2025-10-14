Hamas a anunţat că va preda corpurile a patru ostatici decedați marţi seara, a declarat un oficial

Hamas va începe să predea cadavrele a patru ostatici israelieni marți seară, a anunțat un oficial. Sursa foto: Hepta

Hamas, gruparea palestiniană islamistă din Fâșia Gaza, a anunțat mediatorii că va începe transferul către Israel al trupurilor neînsuflețite a patru ostatici israelieni marţi seară, la ora 22:00, a declarat pentru Reuters un oficial implicat în operațiune, a relatat The Times of Israel. Anunţul vine în condițiile unei situații extrem de tensionate în care Israelul amenință cu represalii în eventualitatea încălcării acordului.

Anterior, oficiali israelieni au precizat că punctul de trecere Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, va rămâne închis cel puțin până mâine, iar fluxul de ajutoare către enclava palestiniană va fi redus, pentru a pune presiune pe gruparea teroristă să predea corpurile ostaticilor pe care îi deține.

Luni, 13 octombrie, Israelul a marcat o zi istorică, după ce toți cei 20 de ostatici încă în viață, deținuți de Hamas în Gaza, au fost eliberați în cadrul unui armistițiu intermediat de Statele Unite – chiar dacă tensiunile au crescut din cauza faptului că Hamas nu a returnat toate trupurile captivilor uciși. Doar patru dintre cele 28 de corpuri au fost predate, stârnind indignarea familiilor ostaticilor, care au acuzat Hamas de încălcarea acordului și au cerut guvernului israelian să ia măsuri mai ferme.

Familiei româncei eliberate de Hamas a făcut mărturii cutremurătoare luni seara, în exclusivitate la Antena 3 CNN. Merav Meller, mătuşa lui Doron Steinbrecher, a spus în cadrul ediţiei de ieri a emisiunii "Sinteza Zilei" că tânăra nu a văzut lumina zilei timp de 472 de zile, nu vorbeşte prea mult despre perioada de captivitate, iar după ce a revenit acasă, s-a implicat în demersurile pentru eliberarea tuturor celor care au rămas la gruparea teroristă palestiniană.

Președintele american, Donald Trump, a efectuat o vizită scurtă, de trei ore și jumătate, în Israel, unde s-a adresat Knessetului la Ierusalim, salutând acordul drept "sfârșitul erei terorii și morții".

Ulterior, liderul de la Casa Albă a călătorit la Sharm el-Sheikh, în Egipt, unde s-a alăturat liderilor din Egipt, Qatar și Turcia pentru a semna următoarea fază a acordului de încetare a focului, menită să stabilizeze situația din Gaza și să asigure continuarea medierii.