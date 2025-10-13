Israelul a eliberat aproape 2.000 de deținuți palestinieni în schimbul ultimilor 20 de ostatici israelieni

1 minut de citit Publicat la 20:04 13 Oct 2025 Modificat la 20:04 13 Oct 2025

Vehicule militare israeliene în fața intrării unei închisori din Gaza unde urmează a fi eliberați prizonieri palestinieni. Foto: Getty Images

Israelul a anunţat că a eliberat luni 1.968 de deţinuţi palestinieni în schimbul ultimilor 20 de ostatici în viaţă care mai erau ţinuţi captivi de Hamas în Fâşia Gaza, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Administraţia penitenciară israeliană a eliberat terorişti întemniţaţi, conform acordului pentru întoarcerea ostaticilor” în cadrul armistiţiului încheiat între Israel şi Hamas, anunţă un comunicat oficial.

În total, „1.968 de terorişti au fost eliberaţi din închisoarea (militară) Ofer (din Cisiordania ocupată) spre (acest teritoriu, inclusiv) Ierusalimul de Est (anexat de Israel) şi (au fost duşi) din închisoarea Ktziot (în sudul Israelului) spre Fâşia Gaza”, adaugă acest comunicat al administraţiei penitenciare.

La rândul său, Hamas a declarat luni că eliberarea celor aproape 2.000 de prizonieri palestinieni este o "reuşită naţională", potrivit unui comunicat al mişcării islamiste.

„Eliberarea prizonierilor este o reuşită naţională şi o etapă importantă în lupta noastră”, se spune în comunicatul Hamas, care califică de asemenea întoarcerea prizonierilor drept o „victorie” pe calea „eliberării totale”.

Cei 1.968 de deţinuţi au fost eliberaţi în virtutea acordului de încetare a focului ce prevede un schimb între ostaticii reţinuţi în Fâşia Gaza şi 250 de persoane „deţinute din raţiuni de securitate”, printre care numeroşi condamnaţi pentru atentate anti-israeliene sângeroase, precum şi 1.700 de palestinieni arestaţi în Fâşia Gaza de la începutul războiului, în octombrie 2023