Mărturii cutremurătoare ale familiei româncei eliberate de Hamas: 472 de zile n-a văzut lumina zilei, a fost ţinută în tunel mereu

Doron Steinbrecher a fost primită la Palatul Cotroceni de Ilie Bolojan, pe vremea când era preşedinte interimar al României. Sursa foto: X/Ilie Bolojan & captură video Antena 3 CNN

Merav Meller, mătuşa tinerei de origine română care a fost eliberată de Hamas, a declarat luni seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN despre eliberarea celor 20 de ostatici israelieni care mai erau în viață că i-a adus aminte de ziua în care Doron Steinbrecher s-a întors în braţele familiei. Potrivit noilor mărturii despre nepoata ei, aceasta nu a văzut lumina zilei timp de 472 de zile, nu vorbeşte prea mult despre perioada de captivitate, iar după ce a revenit acasă, s-a implicat în demersurile pentru eliberarea tuturor celor care au rămas la gruparea teroristă palestiniană.

Doron Steinbrecher are 31 de ani şi este de profesie asistent medical veterinar. Iar pe 19 ianuarie 2025, ea a fost reunită cu mama sa, în urma armistițiului în Gaza.

Întrebată de Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" şi CEO-ul Antena 3 CNN, dacă a crezut că îşi mai vedea vreodată nepoata, Merav Meller a răspuns: "Nu. La început, n-am crezut că o s-o mai vedem vreodată. Pentru asta am ieşit cu campanie în toată lumea şi peste tot pe unde s-a putut. Pentru asta am apelat şi la ajutorul statului român, fiind Doron cu dublă cetăţenie. Nu am crezut că o s-o mai vedem, n-am ştiut în ce stare o s-o primim, mulţumim Lui Dumnezeu că s-a întors, că e cu noi, că o putem îmbrăţişa. Şi s-o ajutăm cât de cât să îşi refacă viaţa".

Ulterior, în cadrul interviului oferit la "Sinteza Zilei", mătuşa româncei eliberate de Hamas a mai făcut următoarele dezvăluiri: "De când s-a întors şi până astăzi, Doron a luptat numai ca să aducă restul ostaticilor, toţi ostaticii au făcut la fel; toţi cei care s-au întors au continuat să lupte pentru a-i vedea pe toţi înapoi şi se poate zice că astăzi, misiunea a fost aproape terminată.

Nu e încă terminată complet: mai sunt încă 28 de cadavre ţinute. Şi până nu o să vină până la ultimul, statul Israel nu se va opri. (...). Dar ne bucurăm, bineînţeles, toţi ăştia care sunt în viaţă au scăpat de iadul de acolo şi s-au întors acasă".

Pe 7 mai 2025, Doron Steinbrecher a fost primită la Palatul Cotroceni de Ilie Bolojan, pe vremea când era preşedinte interimar al României. "O întâlnire emoționantă astăzi cu Doron Steinbrecher, fostă ostatică cu cetățenie dublă israeliano-română, și cu familia acesteia. O tânără curajoasă și o mărturie puternică a ceea ce a îndurat", a transmis Ilie Bolojan la acea vreme într-o postare făcută pe contul său de X.

Doron Steinbrecher, tânăra cu origini româneşti, nu vorbeşte despre perioada ţinută ostatică de Hamas

"Doron nu prea povesteşte, eu nu sunt persoana potrivită ca să vorbesc în numele ei. Ea nu prea povesteşte, singurul lucru pe care îl ştim cu toţii: nu a văzut lumina zilei şi în toate acele zile a fost ţinută în tunel. Da, ea a fost doar în tunel, ea nu a văzut lumina zilei timp de 472 de zile", a mai spus Merav Meller, mătuşa asistentei veterinare cu dublă cetățenie – israeliană și română.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Adaptarea la o viaţă normală, ceea ce a făcut este admirabil, faptul că, de când a fost eliberată, a luptat numai pentru eliberarea celorlalţi... dar faptul că iată, acum, încearcă să se adapteze la o viaţă normală, e uşor?

"Nu este uşor, eu nu cred că la cineva este uşor: nici ostaticilor, nici familiilor. Să nu uităm că ei locuiau în (...), deci, de fapt, ei, de pe 7 octombrie, nu mai sunt nici măcar acasă, sunt în alte locuri, nu au casă. Nu te poţi întoarce la viaţă şi până astăzi nici măcar nu s-a discutat ideea de a se întoarce la viaţă.

Niciunul dintre ostatici nu a putut să încerce să îşi refacă viaţa atâta timp cât ştia că prietenii lui sunt încă în acel iad, care se numeşte Gaza. Să vedem de acum încolo, încet, încet, cu toţii sperăm să înceapă să îşi repare vieţile pe cât posibil. (...). România ştiu că pe toate canalele posibile a luptat (...)", a mai precizat mătuşa româncei eliberate de Hamas.

Rugată să vorbească despre sentimentele lui Doron vizavi despre cei care au ţinut-o ostatică, Merav Meller a spus: "Nu ştiu ce să vă răspuns la această întrebare (n.r.: «Poţi să spui că se instaurează pacea şi în sufletelor celor care au trăit aceste drame?»). Nu ştiu ce părere are ea, nu cred că poate într-adevăr acum nici ea măcar să spună dacă ar putea sau nu, cred că este încă prea devreme. Suntem într-un stadiu prea aproape, prea devreme...

Abia astăzi au venit toţi acasă, abia astăzi începem să auzim sau să încercăm să realizăm că tot infernul ăsta este în spatele nostru. Nu cred că cineva poate să zică la ora actuală dacă ar putea trece peste asta, dacă n-ar putea, cred că timpul le va rezolva pe toate şi timpul ne va spune mai multe mai încolo. Acum e prea devreme, şocul încă e foarte mare.

Pot să vă spun că astăzi, de foarte devreme stau cu televizorul deschis, toate momentele de la familiile care se întregesc ne aduc aminte de ce am trăit noi, rana încă e deschisă. Încă e foarte greu să vezi imaginile. E adevărat, e o bucurie mare, dar îţi aduce aminte de momentele tu ai trăit aceleaşi momente şi este greu (...). E foarte greu să ştii de acum ce va urma".

Doron Steinbrecher, o tânără cu cetățenie română, este primul ostatic eliberat de gruparea teroristă Hamas după un an și trei luni, alături de alte două femei.