Trump neagă informaţiile apărute în presă despre negocierile secrete dintre SUA şi Iran: "Nu le ofer nimic"

Președintele american, Donald Trump, a declarat luni că nu vorbește cu Iranul și că nu oferă țării "nimic", după ce au apărut mai multe detalii despre nişte "negocieri secrete" între cele două ţări. Republicanul reiterează că Statele Unite au "distrus complet" instalațiile nucleare ale Teheranului, scrie Agerpres.



Trump a respins vineri informațiile apărute în presă potrivit cărora administrația sa a discutat despre posibilitatea de a ajuta Iranul să acceseze până la 30 de miliarde de dolari pentru a construi un program nuclear civil pentru producerea de energie.



"Nu ofer NIMIC Iranului, spre deosebire de Obama, care le-a dat miliarde de dolari pentru acordul din 2015, cunoscut sub numele de JCPOA (Planul Comun și Cuprinzător de Acțiune)", a scris președintele american pe Truth social.



"Nici măcar nu vorbesc cu ei, din moment ce le-am DISTRUS complet instalațiile nucleare", a adăugat el.



Statele Unite s-au alăturat ofensivei israeliane prin bombardarea a trei situri nucleare din Iran în noaptea de 21 spre 22 iunie. După 12 zile de bombardamente reciproce între Israel și Iran, un armistițiu a intrat în vigoare pe 24 iunie, impus de președintele american Donald Trump.



Vineri, Trump a afirmat că Statele Unite vor lansa "fără îndoială" noi atacuri asupra Iranului dacă țara îmbogățește uraniu la niveluri care să-i permită să producă arme nucleare.



"Discuțiile diplomatice cu Washingtonul pot fi reluate doar dacă Statele Unite exclud noi atacuri asupra Iranului", a declarat ministrul adjunct de externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, pentru BBC.



"Am înțeles că Washingtonul vrea să discute cu noi. Nu am convenit asupra unei date. Nu am convenit asupra modalităților. Căutam un răspuns la această întrebare: Vom asista la o repetare a unui act de agresiune în timp ce suntem angajați în dialog?", a spus oficialul iranian, într-un interviu difuzat duminică seara de BBC.



Statele Unite "nu și-au clarificat încă poziția", a subliniat Majid Takht-Ravanchi.

Potrivit "negocierilor secrete", Administrația Trump ar putea ajuta Iranul să acceseze 30 de miliarde de dolari, destinați dezvoltării unui program nuclear civil de producere a energiei. Mai mult, SUA iau în calcul şi relaxarea sancţiunilor și deblocarea unor fonduri iraniene îngheţate.